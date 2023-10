Vacinação antirrábica em Diadema é ofertada até esta quarta

Neste mês, a Unidade de Vigilância a Zoonoses (UVZ) de Diadema disponibilizará a aplicação de vacina contra a raiva animal entre hoje (31) e quarta-feira (1º), das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de doses.

A aplicação das vacinas é feita por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

“Essa é uma ação de rotina realizada mensalmente. Mesmo que não haja mais necessidade de campanhas de vacinação, é importante o tutor proteger o animal da doença, demonstrando o cuidado com o pet e a população em geral”, ressalta a veterinária e coordenadora da UVZ, Nanci do Carmo.

QUAL ANIMAL PODE RECEBER A DOS

Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, com exceção de fêmeas prenhes ou com suspeita de estarem e animais em tratamento para doenças ou muito debilitados, pois algumas medicações e comorbidades podem influenciar na efetividade da vacina.

A Prefeitura disponibiliza no site informações e principais dúvidas sobre a vacinação antirrábica. Confira em https://portal.diadema.sp.gov.br/conheca-o-calendario-de-vacinacao-antirrabica-para-fevereiro/.