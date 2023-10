Grande ABC gera 2.845 postos de trabalho com carteira assinada em setembro

O Grande ABC gerou 2.845 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro. No período ocorreram 31.793 admissões e 28.948 demissões. Os números São do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

São Bernardo, com 1.423 (10.900 admissões e 9.477 cortes) foi cidade com melhor resultado no mês. Em seguida veio Santo André, com 767 (10.091 contratações e 9.324 cortes). Mauá foi a terceira, com 381 (2.638 empregados e 2.257 demitidos ). Com Diadema em quarto, com 226 (3.057 contratados e 2.831 demitidos). São Caetano em quinto, com 76 (4.433 admissões e 4.357 demissões). Ribeirão Pires (- 9) e Rio Grande da Serra (-19) foram as duas únicas cidades com saldo negativo.

Na soma dos nove primeiros meses do ano, a região acumula saldo de 15.392 empregos com carteira assinada.