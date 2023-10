Expresso Turístico a Paranapiacaba inicia venda de ingressos para dezembro

Com destino à vila histórica em Santo André, já estão abertas as vagas para embarcar em dezembro no Expresso Turístico da CPTM que sai da Estação Luz nos finais de semana, às 8h30 ou 16h30. Com compra virtual, o ingresso sai a partir de 50 reais e dá direito há um passeio de 48 km de paisagem e história.

Para adquirir os ingressos e mais informações sobre o regulamento de viagem, além dos canais de atendimento, basta acessar a plataforma do Expresso Turístico pelo link https://www.cptm.sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Expresso-Turistico.aspx

Como curiosidade, o expresso está em atividade desde 2009, com opções de viagem que também variam para destinos como Jundiaí e Mogi das Cruzes. Todos os trajetos são feitos a bordo de uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3 de 1952, que conduz carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd - Mafersa nos anos 60 e que foram cedidos pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).