Opera GX: atualização no Modo RGX aprimorar resolução de vídeo sem precisar de nova GPU

O Opera GX, navegador para gamers, anunciou uma grande atualização para o seu Modo RGX, que melhora vídeos e imagens durante a navegação na web. O browser integrou renderização aprimorada e de qualidade para mídias que proporciona experiência turbinada sem precisar abrir o gabinete do seu PC.

Enquanto os fabricantes de GPU tentam convencê-lo a gastar uma fortuna em uma nova placa de vídeo, os usuários do Opera GX não precisam do hardware mais recente, de uma assinatura premium ou assistir a uma série de anúncios.

Eles podem desfrutar de um visual em alta definição diretamente no navegador, de graça. O novo modo RGX também apresenta a opção Visualização Dividida, a qual permite ver as melhorias que o utilizador está fazendo em gráficos em tempo real.

“Depois que o Opera GX anunciou originalmente o RGX 1.0 em dezembro de 2022, sabíamos que as promessas de alta definição pareceriam boas demais para ser verdade. É por isso que, com essas atualizações, adicionamos uma janela de visualização para que os usuários possam ver as melhorias por si mesmos e testar o modo RGX aprimorado”, disse Maciej Kocemba, diretor de produto do Opera GX.

Para configurar o RGX, basta acessar o submenu RGX e definir suas preferências de efeito ao ajustar os controles deslizantes para vídeo e imagens de acordo com o que parece melhor aos seus olhos.

Os controles deslizantes personalizáveis permitem que os usuários ajustem a intensidade das melhorias para que, assim, encontrem a configuração que combina melhor com seu setup e atende às suas necessidades de forma otimizada.

“Com os preços de hardware nas alturas e os serviços de streaming de vídeo praticamente forçando assinaturas premium aos consumidores, queríamos oferecer aos nossos usuários uma maneira perfeita de garantir que eles obtenham imagens e vídeos mais nítidos sem custo ou comprometimento. O RGX proporciona o mesmo banquete visual sem esvaziar a carteira”, concluiu Kocemba.

Baixe o Opera GX, ative o Modo RGX. Você poderá assistir ao seu conteúdo favorito em qualidade Premium do YouTube pelos preços de 2006. Saiba mais em www.opera.com/gx.