Um contista da memória. Lembranças da Rua Gamboa... 60 anos andreenses

Com a mudança para o interior de São Paulo, bateu saudades. E Claudio começou a escrever, febrilmente. Vieram lembranças da infância e num texto de muitas páginas – “Uma rua chamada Gamboa” – revelou-se o memorialista.

O rotariano Claudio é o convidado desta semana do DGABC-TV. Além das lembranças do bairro Paraíso, ele produziu um segundo texto sobre acontecimentos dos anos 60. Aos poucos, “Memória” focalizará esta obra que principia.

Filas. Paqueras. Futebol...

*Por Claudio Barberini Camargo

O Cine Paraíso era talvez o nosso único acesso ao mundo. Todas as sessões lotavam. Nos lançamentos de filmes, formavam-se filas enormes. Ali começavam as paqueras que resultaram em centenas de casamentos. Tudo acontecia no Cine Paraíso.

Em frente ao cinema havia uma grande área (hoje escola estadual). Era o campo de futebol do Grêmio, onde também jogavam o time dos Amigos do Bairro Paraíso e o Onze de Ouro, com campo na Rua Gamboa, onde hoje começa o Parque Central.

O Grêmio organizava festa para a eleição da rainha do clube e as festas juninas. Toda a população participava.

Lembro que nessa época não existia o Jardim Stela e nenhum outro loteamento. Tudo era mata fechada.

O bairro era um paraíso. Todos eram iguais. Nunca houve um único caso de racismo ou coisa parecida. Nós não tínhamos tempo nem espaço para estes assuntos.

NOTA DA MEMÓRIA

Esta foto com a plateia do Cine Paraíso foi descoberta por Maria Claudia Ferreira e publicada em seu blog, “Santo André Ontem e Hoje”.

Dando crédito ao blog da memorialista Cláudia, o blog “Cinemas Antigos do Brasil” informa que o Cine Paraíso, do bairro do mesmo nome, em Santo André, foi inaugurado em 1956, com 700 lugares, na Rua Jabaquara, 341.

NO AR

A RIGOR. As sessões do Cine Paraíso, sempre lotadas, relembra o memorialista Claudio Barberini Camargo

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 31 de outubro de 1993 – ano 36, edição 8532

MANCHETE – João Alves apostou 10 milhões de dólares em loterias.

HALLOWEEN – Bruxos saem das trevas e vêm à luz no Grande ABC.

Ritual do Halloween acontecia em Santo André, em local secreto; magos e sacerdotisas se reuniam para meditar e evocar energias do Universo.

Reportagem: Mariângela Devienne.

EM 31 DE OUTUBRO DE...

1938 – Instituída subvenção para organização de uma feira de amostras de produtos manufaturados no então Município de São Bernardo, cf. ato nº 292 assinado pelo prefeito Décio de Toledo Leite.

São Quintino, 31 de outubro: a história sobre este mártir cristão tem várias versões, mas é certa a sua existência bem como o seu martírio sofrido no século III em Vermand, cidade que leva o seu nome: Saint-Quentin, na França.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pedreira, criado em 1896, quando se separa de Amparo.

No Rio Grande do Sul, Bom Retiro do Sul e Garibaldi (RS).

No Paraná, Canoi Bonito e Morretes.

No Maranhão, Coelho Neto e Sambaíba.

Em Goiás, Mineiros, Palminópolis e Pontalina.

No Pará, São Miguel do Guamá e Viseu.

E mais: Marechal Floriano (Espírito Santo) e Penaforte (Ceará).

A NAMORADEIRA

Em Morretes, no Paraná, Victor Arroyo fotografou a estátua da namoradeira bonita na janela e escreveu, inspirado:

Eu colocaria flores na janela. Em cada janela da cidade as colocaria. Flores para serem vistas desde fora e desde dentro. Flores para dizer bom dia.

Colocaria também uma "namoradeira". Escolheria aquela com o semblante mais ilusionado, com os olhos com mais brilho, com um sorriso que não é ainda um sorriso, mas um contentamento interior. E ela teria os lábios vermelhos e a pele do Brasil. Usaria roupas coloridas. Seria a própria primavera vestida de flores no inverno.

A íntegra da crônica de Victor Arroyo está em http://www.viagempelobrasil.com

Ali o leitor terá à disposição crônicas de 120 cidades brasileiras, em dois grandes blocos, que o autor chama da “paradas”, em viagens pelo Brasil.

HOJE