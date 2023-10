Obituário - 31 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Dahirce Collin Moreto, 98. Natural de Boa Esperança do Sul (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 26 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Joana Delgado, 97. Natural de Cabo Verde. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 26 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Augusta dos Santos, 97. Natural de Portugal. Residia na Vila Guarani, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 29 de outubro, em Santo André. Cemitério Congonhas, na Capital.

Therezinha Lúcia Camargo Andreoli, 94. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osvaldo Molina Hortal, 90. Natural de Jardinópolis (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 26 de outubro. Jardim da Colina.

Nair Aparecida Vince Tosin, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 26 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Roberto dos Santos, 79. Natural de Maceió (AL). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 26 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurora Andrade Martins, 71. Natural de João Ramalho (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônoma. Dia 26 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Emília Niz Marques, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 25, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celsemi Galvão Maia, 64. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 26 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Zoraide Marconcini Arias, 98. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 26 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gercino João da Silva, 75. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Maria das Dores Barros, 89. Natural da Lagoa do Ouro (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 26 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Ferreira, 87. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 25 de outubro. Vale da Paz.

Maria das Dores Custódio Goulart, 75. Natural de Ponte Nova (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Alcides Timóteo Moreira, 73. Natural de Getulina (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25 de outubro. Vale da Paz.

Givanildo Pereira Cabral, 53. Natural de Caetés (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Kazuko Kimoto, 89. Natural do Japão. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Pensionista. Dia 26 de outubro, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Manoel Pereira Freire, 57. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim São José. Dia 25 de outubro, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Valdecira Torres, 49. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Professora. Dia 26 de outubro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Ferreira dos Santos, 55. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Conselheira tutelar. Dia 26 de outubro, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Aparecida da Silva, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Dia 26 de outubro, em Santo André. Cemitério São Sebastião.

Cristiane de Castro Silva, 47. Natural de Itabaiana (PB). Residia em Paranapiacaba, Santo André. Dia 26 de outubro, em Santo André. Cemitério São Sebastião.