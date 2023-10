Obituário - 30 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Pedro Carvalheiro Herrera, 95. Natural de Uchôa (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Irineu, 89. Natural de Varginha (MG). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 25 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lina Marchionni Lino, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 25 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônio Mateus Filho, 84. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 25 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Carneiro de Araújo, 84. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 25. De outubro, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Antônio Carvalho Junior, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25 de outubro, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

José Marques Evangelista, 67. Natural de Ferros (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 25 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agnes Lima de Assis de Moraes, 54. Natural de Santos Dumont (MG). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 25 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denise Rodrigues, 52. Natural de Osasco (SP). Residia na Vila Yolanda, em Osasco. Dia 25 de outubro, em Santo André. Cemitério Bela Vista, em Osasco.

Sandro Emerick Miranda, 42. Natural de Limeira (SP). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Analista de T.I. Dia 25 de outubro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Tiago Cuchiaro, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Atendente. Dia 25 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Pedro dos Santos Filho, 39. Natural de Maribondo (AL). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Garçon. Dia 25 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Anna Grazioli Agustini, 97. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque São José, em São Bernardo. Dia 25 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Santa Batistini Vinturini, 92. Natural de São Bernardo, Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 25 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Apparecida Gonçalves de Oliveira, 89. Natural de Taiaçu (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25 de outubro, em Santo André. Dia 25 de outubro, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Toshio Kawai, 87. Natural de Valparaíso (SP). Residia na Vila Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25 de outubro, em Santo André. Jardim da Colina.

Agostinho Stoinov, 84. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Bom Pastor, em Santo André. Dia 25 de outubro. Cemitério de Vila Euclides.

Nadir Vieira da Silva, 80. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Aurora, em São Bernardo. Dia 25 de outubro, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Yolanda Capuano Lara, 93. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25 de outubro, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Mariquette Rocha, 90. Natural de Nova Granada (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 25 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Manoel Dias Galvão, 64. Natural de Remanso (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Gregório Burgos Neira, 79. Natural do Chile. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25 de outubro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Faustina Bauere Parreira, 92. Natural de Nepomuceno (MG). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 28 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

José Inoue, 83. Natural de Salto Grande (SP). Residia no Parque Pereira, em São Paulo, Capital. Dia 28 de setembro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laudicea da Silva Almeida, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Autônoma. Dia 28 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Alexandre Santos, 68. Natural de Sato André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28 de setembro. Memorial Planalto.

Maria Izabel Mendes, 65. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Dia 28 de setembro, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Edson Rodrigues dos Santos, 52. Natural de Nanuque (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 28 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Leitão Verçosa, 89. Natural de Matriz de Camaragibe (AL). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28 de setembro. Cemitério de Vila Euclides.,

Paulo Brasil Nogueira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Dia 28 de setembro. Cemitério de Vila Euclides.

Iracema de Oliveira Cardoso, 63. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28 de setembro, em Sato André. Cemitério do Baeta.

DIADEMA

Jason Alves de Oliveira, 86. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 28 de setembro, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Zélia Dezidéria Santos, 73. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28 de setembro. Vale da Paz.

Valdecir Rodrigues da Silva, 53. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Luan Wang Lu, 88. Natural da República da China. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 28 de setembro, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ronaldo Vieira Gomes, 63. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28 de setembro. Cemitério São José.