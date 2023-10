Petrobras convoca AGE sobre reforma no estatuto social para 30 de novembro

A Petrobras convocou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) sobre reforma no estatuto social da companhia para 30 de novembro, às 14 horas. A Assembleia será realizada de modo parcialmente digital.

A participação do acionista poderá ser via boletim de voto a distância, via plataforma digital ou presencial.

Os acionistas que pretenderem participar da assembleia presencialmente ou via plataforma digital deverão se credenciar até às 14 horas do dia 28 de novembro por meio do seguinte endereço eletrônico: https://qicentral.com.br/m/age-petrobras-2023-11.

A proposta de revisão do estatuto social da Petrobras foi anunciada no último dia 23 e causou muita desconfiança do mercado financeiro, razão pela qual os papéis da estatal chegaram a cair mais de 6%.