Lexa lamenta morte de seu cachorro: Virou um anjinho

Triste notícia! Nesta segunda-feira, dia 30, Lexa compartihou em suas redes sociais que seu cachorro, Simpático, morreu. A cantora fez uma publicação em seu Stories e também em seu feed para homenagear o pet. O cachorrinho estava sofrendo com alguns problemas respiratórios e morreu enquanto a cantora estava em Orlando, nos Estados Unidos.

Meu coração está despedaçado. Acabei de chegar no Brasil e recebi a notícia de que meu cachorro, Simpático, se foi. Ele já vinha tendo sérios problemas respiratórios e estava sob cuidados diários. Estava morando em um espaço aé maiod do que eu morava antes, mas infelizmente não resistiu, declarou no Stories.

Em seu feed, a artista publicou uma foto em que Simpático aparece lambendo seu rosto.

Mamãe vai te amar para sempre meu filho, que dor, virou um anjinho no céu, que gosta de garrafas pets e dormir com a linguinha pra fora. Luto, legendou.