Fernanda Lacerda dá à luz primeiro filho e come placenta: Parece um sushizinho

Fernanda Lacerda está feliz da vida com o nascimento do seu primeiro filho, o pequeno Gabriel, que veio ao mundo no último sábado, dia 28. Através das redes sociais, a modelo e influenciadora falou sobre alguns detalhes do parto e surpreendeu ao mostrar que comeu um pedaço da placenta.

- Parece um sushizinho. Com a fome que eu estou, eu comeria inteiro. Eu achei gostoso. Eu amei, parece um sushi, um sashimi, disse na sala de parto. A médica responsável pelo parte ainda emendou:

- É bom para repor a pele que se perdeu, dar mais leite no pós-parto, um monte...

A mamãe de primeira viagem ainda contou que tentou o parto normal, mas as coisas não saíram como o planejado:

- Deus faz tudo acontecer como tem que acontecer. A única coisa que importa é ele vir com muita saúde, da melhor forma para ele.