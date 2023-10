Caminhada em combate ao câncer de mama ocorre em Santo André

Uma mutirão em rosa marchou neste domingo (29) pela região central de Santo André. Nos 20 minutos de trajeto, entre a largada no Paço Municipal de Santo André e chegada no Parque Celso Daniel, o objetivo era um só: trazer visibilidade para a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce a uma das doenças que mais mata mulheres no país, o câncer de mama.

A caminhada promovida pela ONG Viva Melhor, que auxilia mulheres diagnosticadas há mais de 20 anos em Santo André, concentrou participantes nesta edição, às 7h30. Após um alongamento coletivo, a saída em direção ao Parque Celso Daniel teve direito até a fusca na cor que celebra o mês de outubro para guiar o grupo.

Para além do momento de união em prol da causa e desconcentração, a fundadora e presidente da associação, Vera Emília, destaca que esta mobilização é importante para apoiar também as mulheres que receberam a notícia do câncer há pouco tempo: “este apoio é fundamental, elas automaticamente se recolhem, têm medo e pensam que vão morrer. Pode ser um momento difícil, mas para todos é tempo de dar suporte. Falo isto porque até a família adoece junto e às vezes não sabe bem como ajudar, tanto na parte emocional, como física”.

CORRENTE DE SOLIDARIEDADE

Vera também já foi uma das pacientes e venceu a doença. Foi a partir das experiências, que, junto a amiga Terezinha Cipriani, fundou a organização sem fins lucrativos hoje com mais de 50 voluntárias engajadas no acolhimento de outras mulheres, doação de prótese mamárias para todo país e no empréstimo de perucas: “para os casos de alopecia, por exemplo, a gente até doa as perucas, porque o cabelo neste caso não cresce novamente”, explica.

Segundo ela, sutiãs também são vendidos a preço de custo no espaço e até pequenos detalhes rodeiam as ações. Este é o caso da entrega de uma almofada vermelha às interessadas, em formato de coração, para que a paciente possa apoiar o braço após a cirurgia de extração de nódulo ou mastectomia - procedimento em que toda a mama é retirada.

Para conhecer, ajudar ou se beneficiar do trabalho, é possível visitar a Viva Melhor de segunda a sexta-feira, das 14:00 às 16:45h, pela entrada lateral da UBS do Centro de Santo André, localizada na Rua Campos Sales, 575.