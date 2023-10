Louis Tomlinson, ex-One Direction, anuncia shows no Brasil em 2024

2024 mal chegou e já está repleto de shows marcados! Louis Tomlinson deixou os fãs eufóricos nesta segunda-feira, dia 30, ao anunciar que vai aterrissar no Brasil em 2024.

O ex-One Direction vai passar com a nova turnê, Faith in the Future World Tour, por três cidades. No dia 8 de maio, ele se apresenta no Rio de Janeiro, dia 11 estará em São Paulo e dia 12 em Curitiba.

A venda dos ingressos já começa na próxima segunda-feira, dia 6, às 10h, no site da Livepass. A seguir, confira os valores de cada setor:

Rio de Janeiro - 8 de maio

Pista Premium ? R$720,00 (inteira) / R$360,00 (meia-entrada)

Pista ? R$390,00 (inteira) / R$195,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Lateral ? R$530,00 (inteira) / R$265,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Central ? R$490,00 (inteira) / R$245,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior ? R$310,00 (inteira) / R$155,00 (meia-entrada)

Camarote ? R$720,00 (inteira) / R$360,00 (meia-entrada)

São Paulo - 11 de maio

Pista Premium ? R$820,00 (inteira) / R$410,00 (meia-entrada)

Deck ? R$ 1.000,00 (inteira) / R$500,00 (meia-entrada)

Pista ? R$460,00 (inteira) / R$230,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 ? R$550,00 (inteira) / R$275,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior ? R$320,00 (inteira) / R$160,00 (meia-entrada)

Curitiba - 12 de maio

Pista Premium ? R$960,00 (inteira) / R$480,00 (meia-entrada)

Cadeira Inferior ? R$840,00 (inteira) / R$420,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior ? R$580,00 (inteira) / R$290,00 (meia-entrada)

VIP ? R$860,00 (inteira) / R$430,00 (meia-entrada)