Branco Mello, do Titãs, passa por cirurgia para retirar tumor na língua e tranquiliza os fãs: Já estou em casa e me recuperando

Está tudo bem! O músico Branco Mello, do grupo Titãs, usou as suas redes sociais para informar aos seus fãs que precisou passar por uma cirurgia para retirar um tumor na língua. O procedimento, segundo ele, ocorreu no último dia 20.

No feed do seu Instagram, o cantor postou um clique e tranquilizou os fãs ao afirmar que já está em casa e se recuperando.

Amigos queridos ! Já estou em casa e me recuperando, muito bem! Vejo vocês em breve nos shows !!!

A equipe do artista também emitiu um comunicado sobre o ocorrido:

COMUNICADO. Branco Mello, cantor e baixista da banda Titãs, foi submetido a uma cirurgia no dia 20 de outubro de 2023 para a retirada de um pequeno tumor inicial na borda da língua. Ele está bem e se recuperando para retornar aos palcos da turnê Titãs Encontro em Lisboa no dia 3 de Novembro.

Vale pontuar que em novembro de 2021, Branco também passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na hipofaringe.