Ana Maria Braga revela quais famosos vão cantar com Roberto Carlos no especial de fim de ano

Novidades vindo aí! Nesta segunda-feira, dia 30, Ana Maria Braga apareceu no Mais Você segurando um buquê de rosas vermelhas para anunciar com exclusividade quem vai cantar com Roberto Carlos no especial de fim de ano da TV Globo.

- Estou me achando, toda, toda... O meu amigo Roberto Carlos mandou essas rosas para contar quem vai estar com ele no especial de final de ano esperadíssimo todo ano aqui na Globo, disse.

E continuou entregando os nomes:

- Fábio Junior, Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão... Paulo Vieira! Está chique, hein, meu filho? Quero ir.