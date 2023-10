Amigo de Rodrigo Amendoim diz que influenciador sofria com 'muitos traumas'

*Aviso: este texto trata de temas sensíveis que podem ser gatilho para algumas pessoas. Caso você precise de ajuda, ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento está disponível 24h por dia.

O influenciador Cristian Bell, amigo de Rodrigo Amendoim, também influenciador que morreu na noite do último sábado, 28, fez um discurso emocionado durante o velório do colega. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Cristian falou de "traumas" que acompanharam a vida do influencer.

"Ele não sabia nem abraçar, porque ele nunca teve isso", relatou ele. "O 'bichinho' cheio de trauma por causa da família. Se sentia inferior, se sentia feio. E a gente cuidando de tudo isso. Marcava terapia, ele não ia."

Amendoim foi encontrado morto em casa no último sábado. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso.

Neste domingo, 29, a influenciadora Jojo Todynho publicou um vídeo no Instagram para falar sobre saúde mental após a repercussão da morte de Amendoim. "Saúde mental não é brincadeira. ... Se há possibilidade, vai acontecer. Nós estamos falando da mente, algo que nos destrói em um piscar de olhos", disse Jojo.

A artista falou sobre as dificuldades em enxergar que pessoas próximas precisam de cuidado. "Jovens, parem de ficar querendo vender uma vida que vocês não têm. ... Vamos botar o pé no chão (sic), vamos acordar para a vida. ... Depressão não é frescura", prosseguiu.

Ela fez um apelo para que as pessoas "se cuidem" e falou sobre "mundos irreais" e expectativas criadas pela internet. "Eu vou passar por cima de quem eu sou de verdade para querer impressionar quem?", questionou.

Jojo disse que teve a "obrigação" de abordar o assunto devido à sua visibilidade. "Se você não tiver um discernimento, um direcionamento, você se afunda cada vez mais", finalizou.

Qual foi a causa da morte de Rodrigo Amendoim?

"O caso foi registrado como suicídio. As guias periciais foram expedidas pela 27ª Delegacia Territorial de Itinga. A arma passará por perícia", informou a Polícia Civil da Bahia ao Estadão neste domingo, 29.

Vídeos

O jovem ficou conhecido por gravar vídeos em tom de brincadeira, respondendo a perguntas de seguidores ou dando conselhos bem-humorados, muitas vezes acompanhado por uma garrafa de cerveja.

Em entrevistas, Rodrigo, também conhecido como 'Mendo', relatou que teve uma infância difícil, tendo que trabalhar vendendo geladinhos e amendoins nas ruas de Salvador. O apelido teria vindo desse contexto.

Aos 24 anos, o jovem vivia na cidade de Lauro de Freitas, próxima a Salvador, na Bahia. Após o anúncio da morte, o perfil de seu Instagram já atingiu cerca de 1,9 milhão de seguidores.