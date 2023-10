Bola de Ouro: saiba como funciona a eleição do melhor jogador da temporada pela France Football

Quem será escolhido como melhor jogador da temporada 2022-23 pela revista France Football? A resposta sai nesta segunda-feira, às 15h45. Lionel Messi, do Inter Miami, é o grande favorito para levar sua oitava Bola de Ouro, após ter conquistado o tricampeonato mundial com a seleção argentina. Mas há outros fortes concorrentes, como o norueguês Erling Haaland, artilheiro do Manchester City, campeão inglês e europeu na última temporada, e o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O evento terá transmissão da ESPN e TNT.

A revista francesa leva em consideração a temporada europeia para apontar uma lista de 30 finalistas (veja os indicados abaixo), a partir da qual jornalistas de 180 países vão ordenar de primeiro a quinto quais foram os melhores jogadores de futebol da temporada. Assim, os atletas recebem uma pontuação que será somada para definir o vencedor do prêmio Bola de Ouro.

Além da premiação masculina, também será entregue a Bola de Ouro para a melhor jogadora da temporada passada. Ainda são distribuídos os troféus Kopa, para o melhor jogador sub-21, Yashin, de melhor goleiro, Gerd Müller, para o artilheiro, Sócrates, para jogadores que se destacam por ações sociais, e Clube do Ano.

CLEBER MACHADO É O REPRESENTANTE BRASILEIRO NA VOTAÇÃO DA BOLA DE OURO

O representante do Brasil no colégio eleitoral da France Football será novamente o narrador Cleber Machado, agora no SBT. Ao Estadão, o locutor contou quais critérios leva em consideração no momento da votação.

"A própria revista oferece a lista. A sugestão dela é o mesmo critério que eu uso: desempenho do jogador na temporada, não do mundo de todos os tempos. Às vezes, as pessoas confundem. Não é para dizer se o Messi é melhor do que o Modric. É dizer que naquele ano o Modric foi o melhor jogador do mundo. Então, uso como critério o desempenho individual, a técnica, importância para o time e o resultado da equipe e seleção na temporada. As competições, como Copa do Mundo e Champions League, têm bastante peso", afirmou Cleber, que em breve voltará a narrar no SBT o torneio mais importante da Europa e que costuma ser o fiel da balança em votações como essa.

Em 2022, Cleber escolheu Benzema como melhor do mundo, concordando com a votação geral. Em segundo, na lista do narrador, ficou o egípcio Salah, em terceiro, o belga De Bruyne, e em quarto, o brasileiro Vinícius Júnior. Mbappé fechou a lista. O narrador também contou como surgiu o convite para participar da votação.

"A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) tinha um horário num campo de futebol atrás do shopping Center Norte, da Fupe, e a gente ia jogar bola lá de manhã. E entre quem jogava tinha um jornalista francês que trabalhava na Gazeta Esportiva e escrevia para a France Football. Ele me disse que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me sugerir. Depois começaram a me enviar e-mail e desde então estou votando anualmente", contou Cleber, que não pode revelar seus votos antes da divulgação oficial.

QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE BOLA DE OURO E FIFA THE BEST?

Até 1994, a France Football premiava apenas jogadores europeus com a Bola de Ouro. Depois, liberou atletas de ouras nacionalidades, desde que estivessem vinculados a um clube do Velho Continente. Em 2006, a votação se expandiu e passou a incluir todas as nacionalidades e clubes de todo o planeta. Já a Fifa instituiu a premiação global em 1991.

Quanto ao colégio eleitoral também há diferenças. No caso do prêmio da Fifa também votam os capitães e técnicos das seleções e o público, enquanto na premiação da France Football apenas jornalistas estão credenciados a opinar.

O prêmio da Fifa é comumente entregue nos primeiros meses do ano, enquanto a premiação da Bola de Ouro acontece em outubro. Os dois troféus chegaram a ser unificados entre 2010 e 2015, mas em 2016 os eventos voltaram a caminhar isoladamente.

Confira os finalistas do prêmio Bola de Ouro

Melhor jogador da temporada

Gvardiol (Croácia, RB Leipzig e Manchester City)

Onana (Camarões, Inter de Milão e Manchester United)

Benzema (França, Real Madrid e Al-Ittihad)

Musiala (Alemanha e Bayern de Munique)

Salah (Egito e Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra e Arsenal)

De Bruyne (Bélgica e Manchester City)

Bellingham (Inglaterra, Borussia Dortmund e Real Madrid)

Kolo Muani (França, Eintracht Frankfurt e PSG)

Bernardo Silva (Portugal e Manchester City)

Kvaratskhelia (Geórgia e Napoli)

Barella (Itália e Inter de Milão)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)

Rúben Dias (Portugal e Manchester City)

Haaland (Noruega e Manchester City)

Gündogan (Alemanha, Manchester City e Barcelona)

Odegaard (Noruega e Arsenal)

Bono (Marrocos, Sevilla e Al-Nassr)

Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)

Vinícius Júnior (Brasil e Real Madrid)

Rodri (Espanha e Manchester City)

Griezmann (França e Atlético de Madrid)

Messi (Argentina, PSG e Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina e Inter de Milão)

Lewandowski (Polônia e Barcelona)

Kim Min-Jae (Coreia do Sul, Napoli e Bayern de Munique)

Modric (Croácia e Real Madrid)

Mbappé (França e PSG)

Osimhen (Nigéria e Napoli)

Kane (Inglaterra, Tottenham e Bayern de Munique)

Melhor jogadora da temporada

Kadidiatou Diani (França, PSG e Lyon)

Linda Caicedo (Colômbia e Real Madrid)

Alba Redondo (Espanha e Levante)

Rachel Daly (Inglaterra e Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Suécia e Barcelona)

Olga Carmona (Espanha e Real Madrid)

Georgia Stanway (Inglaterra e Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Suécia, PSG e Arsenal)

Hayley Raso (Austrália, Manchester City e Real Madrid)

Sophia Smith (Estados Unidos e Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Espanha e Barcelona)

Millie Bright (Inglaterra e Chelsea)

Hinata Miyazawa (Japão, Mynavi Sendai e Manchester United)

Lena Oberdorf (Alemanha e Wolfsburg)

Daphne Van Domselaar (Holanda, Twente e Aston Villa)

Sam Kerr (Austrália e Chelsea)

Debinha (Brasil, North Carolina Courage e Kansas City)

Patricia Guijarro (Espanha e Barcelona)

Ewa Pajor (Polônia e Wolfsburg)

Guro Reiten (Noruega e Chelsea)

Aitana Bonmati (Espanha e Barcelona)

Alexandra Popp (Alemanha e Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Japão e Manchester City)

Jill Roord (Holanda, Wolfsburg e Manchester City)

Katie McCabe (Irlanda e Arsenal)

Wendie Renard (França e Lyon)

Asisat Oshoala (Nigéria e Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra e Manchester United)

Mapi León (Espanha e Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica e Manchester City)

Prêmio Yashin

Courtois (Bélgica e Real Madrid)

Ter Stegen (Alemanha e Barcelona)

Maignan (França e Milan)

Onana (Camarões, Inter de Milão e Manchester United)

Bono (Marrocos, Sevilla e Al-Nassr)

Ederson (Brasil e Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)

Ramsdale (Inglaterra e Arsenal)

Livakovic (Croácia, Dínamo Zagreb e Fenerbahçe)

Brice Samba (França e Lens)

Troféu Kopa

Alejandro Balde (Espanha e Barcelona)

Jude Bellingham (Inglaterra e Real Madrid)

Eduardo Camavinga (França e Real Madrid)

Gavi (Espanha e Barcelona)

Jamal Musiala (Alemanha e Bayern de Munique)

Pedri (Espanha e Barcelona)

Rasmus Hojlund (Dinamarca e Manchester United)

Xavi Simons (Holanda e RB Leipzig)

Elye Wahi (França e Lens)

António Silva (Portugal e Benfica)