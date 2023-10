Black Friday: Vai de Promo tem descontos em passagens e seguro viagem

As promoções de Black Friday são ótimas oportunidades para quem deseja economizar nas próximas viagens. Plataformas como a Vai de Promo, que reúne passagens aéreas e planos de seguro viagem das principais companhias globais em um único local, são grandes aliadas dos viajantes que estão à procura de ofertas.

Além oferecer um metabuscador que facilita a “caça” às promoções de diversas companhias aéreas e seguradoras ao mesmo tempo, a Vai de Promo preparou uma iniciativa especial para a Black Friday deste ano, que vai se estender por todo o mês de novembro.

A promessa é de descontos exclusivos, que podem chegar a até 50% – negociados pela empresa diretamente com as companhias aéreas. Isso sem contar vouchers no total de R$ 10 mil para compras de seguro viagem.

Como receber as promoções

Para conferir se as promoções da Black Friday Vai de Promo são quentes para valer, o Rota de Férias solicitou à empresa um link especial para que nossos leitores e seguidores recebam as grandes ofertas durante o período. As notificações serão enviadas via push, no celular.

Para usá-lo, basta clicar aqui e fazer o cadastro. Assim, você ficará sabendo, na hora, quando Latam, Azul, Gol e outras companhias aéreas jogarem o preço lá para baixo. O mesmo vale para seguros de viagem.

Fora isso, nós tivemos acesso ao sistema da Black Friday Vai de Promo e levantamos algumas promoções de voos no Brasil e internacionais que estavam disponíveis até este post ir ao ar. E os resultados foram impressionantes.

Aqui, você encontra tudo que precisa saber sobre as promoções de Black Friday da Vai de Promo.

Ofertas de passagens aéreas

Lives de Black Friday

Vai de Promo é confiável?

E aí, bora aproveitar as ofertas?

Durante a Black Friday, é muito comum que diversas companhias aéreas joguem os preços de algumas passagens, no Brasil e no mundo, lá para baixo. Muitas vezes, porém, as promoções são do tipo “relâmpago” e não dá tempo de se informar ou ficar entrando nos sites de todas as empresas para aproveitá-las.

É aí que está a grande vantagem de usar uma plataforma como a Vai de Promo. Isso porque o sistema, baseado em um metabuscador, faz esse trabalho automaticamente, vasculhando os preços de todas as empresas e listando de uma vez para você, com uma só busca.

E com este link especial de Black Friday para ser notificado sobre as ofertas, então, tudo ficou ainda melhor. Na página, é possível encontrar ofertas em passagens e descontos exclusivos, negociados pela própria Vai de Promo diretamente com as companhias aéreas.

A empresa também criou um sistema que avisa os viajantes toda vez que detecta uma boa oferta de voo. Para receber notificações, basta acessar esta página e cadastrar seu e-mail e telefone.

Ofertas de passagens aéreas

As ofertas de passagens aéreas na Black Friday são dinâmicas e costumam acabar rapidamente. Por isso, é preciso ficar atento para não perder a chance de garantir um bom desconto.

As vantagens, porém, são impressionantes, uma vez que os descontos chegam a até 50%. Olha só algumas das ofertas que estavam disponíveis na Black Friday Vai de Promo até este artigo ir ao ar (clique nas opções para saber mais):

Vale lembrar que as ofertas são limitadas e costumam acabar muito rápido. Então, se esses preços não existirem mais quando você fizer a pesquisa, procure outras datas, ok?

Lives de Black Friday

A Black Friday da Vai de Promo também terá várias lives, que serão realizadas todas as sextas de novembro às 12h30 – além de lives relâmpago, que ocorrerão em outros dias da semana. Durante as transmissões, os espectadores serão presenteados com vouchers de descontos em pacotes de seguro viagem.

Haverá, inclusive, uma live com descontos exclusivos para os leitores e seguidores do Rota de Férias, marcada para 15 de outubro, às 18h. Fique de olho no nosso Instagram!

No total, ao longo do mês, a Vai de Promo pretende distribuir até R$ 10 mil em vouchers com descontos para compra de seguro viagem.

Vai de Promo é confiável?

Recomendamos a Vai de Promo porque usamos a plataforma por diversas vezes para atestar que ela é confiável. Joga a favor da empresa a boa reputação, uma vez que ela pertence ao Amo Promo, grupo com anos de experiência no mercado de viagens online.

Não à toa, eles são responsáveis também pela Seguros Promo, companhia que mais vende seguros viagem no Brasil e que está em primeiro lugar na categoria em avaliações positivas de atendimento no Reclame Aqui.

A plataforma adota métodos de pagamento totalmente seguros (como cartão de crédito, pix e transferência bancária) e oferece um atendimento humanizado para eventuais dúvidas antes, durante ou depois da contratação de um serviço. De quebra, vende apenas passagens aéreas e seguros viagem que existem para valer, sem promessas de possíveis datas futuras.

Ao fechar com a Vai de Promo, você recebe o localizador do voo com as datas confirmadas ou a apólice do seguro assim que a compra é confirmada. E isso é fundamental para planejar sua viagem com segurança.