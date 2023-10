Juros ficarão em níveis suficientemente restritivos pelo tempo necessário, diz dirigente do BCE

Vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos disse nesta segunda-feira, 30, que as decisões futuras da autoridade monetária vão garantir que os juros serão fixados em níveis suficientemente restritivos pelo tempo que for necessário. Ele afirmou considerar que as taxas de juros da zona do euro estão em níveis que, se mantidos, vão colaborar para levar a inflação à meta em tempo hábil - repetindo comentário da presidente Christine Lagarde na semana passada.

Guindos disse ainda que o BCE continuará seguindo uma abordagem dependente de dados para determinar o "nível e duração apropriados da restrição" monetária. As declarações foram feitas em discurso no Fórum Business Leadership, organizado pela IE University.

O dirigente comentou que a reversão das medidas de apoio relacionadas à crise energética é essencial para evitar o aumento da inflação no médio prazo. Tais pressões inflacionárias de outra forma exigiriam uma política monetária ainda mais restritiva, alertou ele.

Guindos também defendeu que as políticas orçamentárias do governo deverão ser concebidas para "tornar a economia da área do euro mais produtiva e para reduzir gradualmente a elevada dívida pública".

Riscos geopolíticos geram incertezas

Grandes riscos geopolíticos se intensificaram e estão obscurecendo perspectivas econômicas, alertou o vice-presidente do Banco Central Europeu nesta segunda-feira. Tais tensões poderão fazer com que empresas e famílias se tornem menos confiantes, abafando ainda mais o crescimento na zona do euro, disse ele. Outro possível efeito seria a alta nos preços de energia, que se tornaram mais imprevisíveis nas últimas semanas, acrescentou.

O dirigente falou que as projeções para a inflação continuam cercadas por grande incerteza.

Além da questão geopolítica, aumentos maiores que o esperado nos salários poderiam impulsionar a inflação. Por outro lado, uma transmissão mais forte da política monetária ou um agravamento do ambiente econômico global aliviariam as pressões sobre os preços.

Os riscos para a projeção do Produto Interno Bruto (PIB), segundo ele, têm inclinação baixista, e o crescimento na zona do euro continua fraco.

Os dados recentes de inflação estão em linha com as expectativas do BCE, "confirmando que a política monetária está funcionando", o vice-presidente comentou. Ele destacou que continua vendo recuos nas medidas de inflação subjacente. "No entanto, a inflação doméstica continua forte, graças à crescente importância das pressões salariais", afirmou.

Mercado de trabalho

Guindos disse também que o mercado de trabalho se manteve resiliente à desaceleração no crescimento - mas que há sinais de que esse quadro está mudando. A menor criação de postos de trabalho, inclusive no setor de serviços, sugere que desaceleração está gradualmente se refletindo no emprego, segundo ele.

Crédito

Ele ainda comentou que os juros de mais longo prazo subiram acentuadamente desde meados de setembro, refletindo fortes altas em outras grandes economias.

"Os custos de financiamento bancário continuaram aumentando, tal como as taxas de juro para empréstimos comerciais e hipotecas. Os bancos também reportaram uma nova queda acentuada na demanda por crédito no terceiro trimestre do ano, enquanto os critérios de concessão de empréstimos a empresas e famílias tornaram-se novamente mais restritivos, o que se refletiu numa dinâmica de crédito visivelmente enfraquecida", descreveu o dirigente do BCE.