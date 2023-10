Rivais? Cariúcha e Rachel Sheherazade se reencontram fora de A Fazenda 15

Rivais no jogo, Rachel Sheherazade e Cariúcha se reencontraram fora de A Fazenda 15. A jornalista e a influenciadora quebraram o barraco na casa, mas fora do game, parece que as duas decidiram deixar toda e qualquer desavença para trás e manter a civilidade.

O reencontro foi televisionado no último domingo, dia 29, no Domingo Espetacular, da Record TV. Nas imagens, Rachel aparece sendo surpreendida pela rival e, para surpresa de todos, troca um abraço bem carinhoso com ela.

- Juro por Deus, eu tava com uma vergonha de olhar na sua cara, diz Cariúcha.

- Jamais vou guardar nada de mau contra você. Jamais. Eu não levo, não guardo nenhuma mágoa sua no meu coração.

E continua:

- Você foi enganada, foi levada a erro pela Simione.

- Mas eu fui muito burra, dispara Cariúcha.

- Você não é burra, você é inteligente.