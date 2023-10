Shayan e Cezar Black acusam Lucas Souza de usar nome de Jojo Todynho para tentar vencer A Fazenda 15

A madrugada desta segunda-feira, dia 30, foi marcada por diversas conversas entre os peões confinados em A Fazenda 15. A noite começou agitada quando Jenny Miranda causou uma punição na casa ao descer para a área dos animais com um alimento da casa, descumprindo as regras.

O sinal soou e os peões ficaram surpresos com o aviso. No quarto, Márcia Fu ficou preocupada em estar sendo punida por ainda não ter descido para a baia.

- Segundo a página dois do Manual da Baia, não é permitido levar para a Baia qualquer outro item que não esteja na lista. Por exemplo, alimentos, bebidas, roupas de cama, travesseiros, toalhas, objetos, utensílios domésticos. Segundo a página quatro do Manual do Fazendeiro, é proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento, ou bebida em toda a área, foi o aviso dado pela produção.

Dessa vez, os confinados ficarão 48 horas sem pão na casa. WL e Tonzão foram os peões que mais reclamaram da punição.

E teve prova também, viu?! Os peões disputaram a Prova de Fogo com muita estratégia, velocidade e raciocínio. A disputa rolou entre Jenny, Sander e Márcia Fu.

Sander levou a melhor da noite e recebeu o poder do lampião, ganhando a oportunidade de movimentar o jogo na próxima eliminação.

Na área da baia, conversando bem baixinho, Cezar Black e Shayan estavam falando sobre o jogo e analisaram as estratégias escolhidas por Lucas Souza e Jaquelline Grohalski.

O enfermeiro apontou um comportamento da influenciadora que tem o incomodado na casa e rapidamente percebeu que o militar estaria usando o nome de Jojo Todynho para ganhar o carinho do público.

- O cara traz a foto da ex dele, da Jojo e aí ontem estava ficando com a menina [Jaque], aí para de ficar, aí volta a ficar e estavam fazendo amor com a foto da ex do lado da cama. Que loucura. Para mim, ele está se queimando.

- Eu acho que ele quer mostrar que está de boa com a ex para ganhar torcida da ex. Isso que ele está tentando fazer. Mas isso não é bonito, pontuou Shay.