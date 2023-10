Mariana Rios tem casa assaltada durante viagem para o exterior: Levaram todas as minhas bolsas

A casa de Mariana Rios, em São Paulo, foi alvo de criminosos. A apresentadora compartilhou a notícia nas redes sociais e contou que, felizmente, ninguém estava na residência durante o ocorrido. O crime aconteceu no último sábado, dia 28, e as autoridades já estão trabalhando para identificar os responsáveis.

Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem a tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro, contou Mariana, através dos Stories.

E continua:

Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior.

Mariana ainda aproveitou o alcance das suas redes sociais para fazer um apelo:

Peço a todo que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas dessas marcas: Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prad.

Eita!