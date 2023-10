Viúva e filha de Claudinho não mantém relação com Buchecha

Sucesso de bilheteria nos cinemas de todo o Brasil, o filme Nosso Sonho, que conta a trajetória do famoso duo brasileiro Claudinho e Buchecha, acabou revivendo uma treta antiga entre a viúva e a filha de Claudinho com o companheiro de dupla dele.

Vanessa Alves e a filha, Andressa Mattos, de 24 anos de idade, são brigadas com Buchecha devido alguns conflitos internos. Apesar de Andressa ser afilhada do cantor, ela teve contato com ele pela última vez em sua festa de 15 anos, nove anos atrás. Após isso, os dois nunca mais se falaram e sequer se seguem nas redes sociais.

A mãe e filha chegaram a ir à pré-estreia do filme, em setembro de 2023, no Rio de Janeiro. Buchecha também estava presente na ocasião, mas eles nem se falaram, muito menos posaram juntos.

De acordo com o jornal EXTRA, mesmo brigados, Vanessa chegou a mandar uma mensagem para o cantor dando os parabéns para ele por sua iniciativa de fazer o filme como uma homenagem à Claudinho, mas foi ignorada pelo cantor.

- Eles nunca foram muito próximos mesmo, desde a morte do Claudinho. Eles não se falam há anos. É verdade que ela mandou mensagem para ele parabenizando pelo filme, mas ele não respondeu. Ela ficou chateada. E já que no filme mostra que o Claudinho sempre foi um anjo na vida do Buchecha, o que é verdade, o Buchecha nunca foi um anjo para a família do Claudinho. A Vanessa sempre comenta isso comigo, afirmou a advogada Claudia Barra, que representa a viúva e a filha do cantor no processo do inventário.

Mesmo após 21 anos da morte de Claudinho, a viúva do cantor ainda batalha na justiça para ter acesso ao inventário do artista. Segundo a advogada, Vanessa Alves e a filha ainda não receberam a parte dos direitos autorais da dupla com Buchecha.

- Ela recebeu só quando a Andressa era pequena. Hoje, esse valor é depositado em juízo e só é retirado quando tem que pagar alguma coisa, como um IPTU, e a gente tem que pedir uma liberação ao juiz. E tem editoras que não colocam os direitos autorais do Claudinho dentro do contexto do inventário, explica Claudia Barra.

Aparentemente, a afilhada também teria ficado chateada com o padrinho por ele não ter incentivado a carreira dela como cantora. Na época, Buchecha teria à aconselhado a jovem a estudar ao invés de investir na carreira.

Andressa Mattos ainda era muito criança quando o pai morreu em um acidente de carro em 13 de julho de 2002, no auge do sucesso. Hoje, aos 24 anos de idade, ela se afastou da mídia, perdeu contato com o tio Buchecha e namora uma mulher. A jovem chegou a iniciar carreira artística em 2013, lançada pelo produtor musical DJ Alex Bolinha, que trabalhou também com o seu pai.