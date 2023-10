Booking.com: veja lista de destinos mais buscados por brasileiros

Os próximos meses são um período bastante celebrado, devido às festas em família e com os amigos, dias de folga e, claro, as aguardadas férias escolares. Uma ótima oportunidade para sair da rotina e viajar para lugares novos ou conhecidos.

Pensando nisso, a Booking.com, que realiza diversos estudos para entender o comportamento do viajante nacional e os destinos que estão em alta no país, fez um levantamento de dados. A plataforma descobriu quais lugares os brasileiros mais estão buscando para viajar nos meses mais quentes do ano, entre novembro e janeiro.

Com as altas temperaturas já dando as caras em território brasileiro, os 41% dos brasileiros que querem passar as férias em um destino perto da água já podem se programar para visitar um lugar mais refrescante, como o litoral, onde estão a maioria dos destinos que aparecem no ranking.

“Os brasileiros estão buscando principalmente destinos nos litorais do Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste; de Pernambuco e Alagoas, no Nordeste; além de Santa Catarina, na região Sul. Os dois destinos fora da orla brasileira que integram a lista dos dez mais buscados no país para o período são a capital paulista e Gramado, que sempre marcam presença nos levantamentos que fazemos na Booking.com e que, apesar de bem diferentes um do outro, ambos oferecem uma grande diversidade de atividades para os turistas”, ressalta Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil.

O estudo considerou as buscas realizadas por viajantes brasileiros, na Booking.com, entre 18 de setembro e 01 de outubro de 2023, para estadias em novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Destinos domésticos

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Ubatuba, São Paulo São Paulo, São Paulo Florianópolis, Santa Catarina Guarujá, São Paulo Porto De Galinhas, Pernambuco Maceió, Alagoas Maragogi, Alagoas Búzios, Rio de Janeiro Gramado, Rio Grande do Sul

Além do ranking nacional, a Booking.com também verificou quais destinos internacionais os brasileiros mais estão pesquisando para o mesmo período e descobriu que a lista dos cinco primeiros contempla cidades da América do Sul, América do Norte e Europa.

Buenos Aires, na Argentina Orlando, nos Estados Unidos Paris, na França Nova York, nos Estados Unidos Lisboa, em Portugal

“Já sobre os tipos de acomodação que os brasileiros mais estão pesquisando na plataforma para se hospedarem nos próximos meses, constatamos que os hotéis são os favoritos, seguidos dos apartamentos, pousadas, casas de temporada e resorts”, completa o executivo.

Por fim, apesar de os brasileiros serem a principal nacionalidade que irá se aventurar pelos destinos nacionais entre novembro e janeiro, o país também vai receber visitantes estrangeiros, que devem chegar nos próximos meses.

Entre as nacionalidades que mais estão buscando viagens para o Brasil no período, estão principalmente os vizinhos sul-americanos, seguidos de norte-americanos e europeus.

Argentinos Americanos Chilenos Uruguaios Paraguaios Franceses Portugueses Alemães Britânicos

O levantamento usa como base as buscas realizadas por viajantes, na plataforma da Booking.com, entre 18 de setembro e 01 de outubro de 2023, para viagens no período de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.

A pesquisa Previsões de Viagem para 2024 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.730 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. As pessoas entrevistadas responderam a uma pesquisa on-line em julho de 2023.