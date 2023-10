Palavra do Leitor - 30 de outubro de 2023

Privilégios

‘Licitação da Câmara de São Bernardo gera polêmica e é suspensa’ (Política, dia 24). Sou munícipe e aposentada da Prefeitura de São Bernardo. Fico indignada com a impunidade que hoje impera no País e também no nosso município. Os servidores não concursados (vereadores e prefeito), hoje trabalham para se autosservir e a luta pelo público fica reservada para si e para seus familiares, caracterizando descaradamente o abuso de poder público. Cada vez mais fico enojada e, quando vi a reportagem, senti a necessidade de fazer valer minha voz através de vocês. Fico me perguntando: por que essa minoria de pessoas, em detrimento dos 20 mil servidores, se sentem no direito de ter um convênio diferenciado dos demais? Já fomos lesados com a extinção “comprada” do Imasf e com a vergonhosa venda da carteira para a Notredame Intermédica, o achatamento dos salários em função da defasagem de mais de 10 anos da nossa reposição da inflação e do reajuste salarial e a má-fé da gestão em dizer que vale-alimentação e vale-transporte estão dentro da porcentagem de reposição salarial. Como assim? E os inativos recebem isso? Enganação! Construção de hospitais e pronto-socorro com paredes, porque a população só consegue um espaço neles se tiver encaminhamento das UBS, UPAs e sei lá mais o que. Lotadas! E aí a saúde tem atendimento lastimável, pois as pessoas ficam meses para ter uma chance! E a gestão está preocupada? Só em pintar ou repintar ou refazer as pinturas no chão das ruas de bairros elitizados. Uma vergonha! A extinção de serviços que eram prestados para a população dentro de imóveis, e que hoje não sabemos aonde foram parar os equipamentos que nele constavam, como máquinas de costura, computadores, equipamentos de jardinagem, marcenaria, lavatórios de cabelo e muitos outros. Enfim, são tantas dúvidas e perguntas! No início, essa administração divulgava nos inúmeros outdoors espalhados pela cidade a economia diária de R$ 1 milhão que fazia. Hoje há uma lista de imóveis públicos sendo vendidos pra cobrir rombos. Vocês, jornalistas, devem ser porta-voz do povo. Por favor, briguem, questionem, denunciem. Só vocês podem dar um pouco de dignidade e respiração para o povo que anda tão sufocado com tanta falta de esclarecimento e transparência!

Stelamare Filianoti

São Bernardo

Barulho

‘Abaixo-assinado contra barulhos em bares do Rudge tem 560 adesões’ (Setecidades, dia 26). Na Avenida Kennedy, em São Bernardo, é igual. Toda noite tem som ao vivo até as 2 horas da manhã. A prefeitura não faz nada. Lamentável!

Marques Ricardo

do Facebook

Elogio

‘Autoelogio disfarçado de Orlando Morando’ (Cena Política, dia 28). O prefeito de São Bernardo parece nunca ter ouvido falar daquele adágio que diz que elogio em boca própria é vitupério. Talvez Orlando Morando não saiba nem o que é vitupério. É por isso que passa essas vergonhas que nós, leitores do Diário, nos divertimos ao ler. Toda região tem o seu personagem folclórico; o nosso é o prefeito são-bernardense.

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Folclore

A cada ano fico muito triste com a aproximação do dia 31 de outubro. Nesta data, o imperialismo norte-americano mostra sua força ao impor uma comemoração, o Halloween, que não tem relação nenhuma com a nossa cultura. Enquanto isso o saci, a mula sem cabeça, a iara, o curupira e tantos outros seres mitológicos que fazem parte da nossa história vão sendo desalojados da memória afetiva dos brasileiros.

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema