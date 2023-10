Flirp incentiva a afetividade com os livros, diz Beth Goulart

Beth Goulart acredita que os livros têm poder de criar relação afetiva com quem os leem. Para ela, não se trata apenas de páginas de papel, mas sim de conexão que os capítulos de uma obra criam com as pessoas. Ao Diário, a atriz contou que experiências proporcionadas pela Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) incentivam as pessoas a buscar essa conectividade.

“Eu tenho uma relação muito afetiva com meus livros. É um objeto com muito significado, pelo menos para mim. A Flirp, assim como outras feiras literárias, incentiva as pessoas a terem essa relação com o livro, a ter não só a curiosidade de conhecerem novos autores, mas a criar laço afetivo com eles. Livro não só objeto, é uma obra”.

A conexão de Beth com os livros se refletiu no espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, monólogo estrelado e dirigido pela atriz. Nele, a escritora ucraniana e as outras personagens de suas obras ganham vida e perpassam por temas como amor, solidão e fé.

“Eu encontrei na literatura dela (Clarice Lispector) um tipo de questionamento, filosofia e compreensão da vida que se identificava muito comigo. Eu lia e pensava: ‘Eu também sou assim, também penso assim, também busco essa linguagem’. Então isso tudo me identificava profundamente com ela”, contou Beth.

Na Flirp, a atriz participou da mesa literária ‘Clarices: Persona e Personagem’, na qual teve a oportunidade de relatar com o público presente sobre o processo de imersão para que a peça se tornasse realidade e também como Clarice a inspirou para escrever o próprio livro, Viver é uma Arte: Transformando a Dor em Palavras (Letramento), que conta sobre o luto em relação à morte da mãe Nicette Bruno. “Eu e minha mãe íamos escrever esse livro para falar sobre o processo de perda do meu pai (Paulo Goulart), mas, durante o preparo, tornou-se sobre a perda dela. As palavras de Clarice me ajudaram muito. Era como se ela me dissesse: ‘Vai, confia na sua intuição’. Isso fez com que eu deixasse a escrita fluir.”

A participação na mesa sobre Clarice contou até com breve atuação da atriz, que performou trechos da crônica Declaração de Amor, que aborda a paixão da ucraniana pela língua portuguesa. Chamou atenção do público a forma como Beth conseguiu reproduzir o sotaque da escritora, com uma mistura de recifense e ucraniano. “As pessoas acham que o sotaque da Clarice era estrangeiro, mas na verdade era de Recife, porque ela foi criada lá. Também tinha a característica do idioma nativo dela, que é de prender a língua. Por muito tempo tentei me encontrar com essas características, até procurei uma fonoaudióloga. Depois de muita pesquisa e prática, achei o jeito certo de reproduzir o modo como ela falava”, disse Beth após ser perguntada pelo professor Carlos Henrique, 52, morador de Mauá.

Impressionado com a performance da atriz, ele contou ao Diário que já assistiu à peça de Beth mais de uma vez. “Vi duas vezes em Campinas, porque a minha esposa é de lá. Eu acho muito incrível a forma como ela consegue reproduzir a Clarice como um todo, com o sotaque, a forma de gesticular, as pausas durante as falas. É como se estivéssemos vendo a própria Clarice”.

Quinze mil pessoas passaram pelos dois dias de Flirp, que teve apoio do Diário.