Kamila Simioni detona participantes de A Fazenda 15 no Hora do Faro

E a participação de Kamila Simioni em A Fazenda 15 ainda está dando o que falar! A participante foi eliminada na última quinta-feira, dia 26, durante a roça montada pela casa com Cezar Black e Kally Fonseca. Neste domingo, dia 29, ela participou do programa Hora do Faro e detonou alguns colegas de elenco do reality rural, incluindo Rachel Sheherazade!

Assim, após rever vários vídeos em que os peões comentavam a postura da empresária, ela rebateu as críticas que recebeu da ex-amiga, Cariúcha, que declarou ter sido manipulada por ela.

- Eu vejo uma imaturidade, porque o jogo acabou pra gente mas continua na casa. Ela é bem grandinha para se considerar uma marionete na mão de alguém, principalmente na minha. Cariúcha sabe o que vivemos na casa, a amiga que eu fui pra ela em momentos em que ela estava sozinha, disse Simioni.

Ela ainda afirmou que se fosse para manipular alguém, não seria a funkeira carioca.

- Se eu fosse usar alguém pra brigar, pra tretar, não seria a Cariúcha, porque nem argumento para isso ela tem. As brigas dela são ofensivas, que eu não teria, disparou ela. Eita!

Simioni detona Rachel Sheherazade

Kamila Simioni ainda rebateu as falas e plaquinhas que recebeu de Rachel Sheherazade. A jornalista participou do programa Hora do Faro no domingo, dia 22, e deu a sua opinião sobre o jogo e a postura de Simioni em A Fazenda 15.

- Não tem nem resposta uma pessoa que desce tão baixo, no fundo do túnel, para falar de filhos. Meus filhos não viram a mãe ser expulsa de um reality. Meus filhos não viram uma mulher tão forte dando praticamente um tapa na boca de alguém. Eu entrei pela porta da frente e saí pela porta dafrente. Não saí pela porta de trás e nem expulsa. Se ela acha que eu fui tudo isso, ela conseguiu ser pior sendo expulsa, disparou a empresária ao rebater asplaquinhas que recebeu da comunicadora.

E ainda continuou, após Rachel dizer que Simioni só pensa em dinheiro e não mede esforços para consegui-lo.

- Sobre dinheiro, quem entra em um reality e não está pensandoem dinheiro? Então acho meio contraditório uma pessoa falar que eu só penso em dinheiro. O que importa é o que as pessoas que eu gosto e a minha família pensam da Kamila, declarou a influenciadora.