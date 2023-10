Gaza recebe o maior carregamento de ajuda até o momento enquanto Israel amplia a ofensiva

O maior comboio de ajuda desde o início da guerra entre Israel e o Hamas chegou à Gaza neste domingo, 29, no total de 33 caminhões de ajuda que entraram pela única passagem de fronteira do Egito, segundo um porta-voz na passagem de Rafah, Wael Abo Omar. No entanto, os trabalhadores humanitários afirmaram que a assistência ainda está desesperadamente aquém das necessidades, após milhares de pessoas invadirem armazéns para pegar farinha e produtos básicos de higiene.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que o número de mortos entre os palestinos ultrapassou 8 mil, sendo a maioria mulheres e crianças, à medida que tanques e infantaria israelenses perseguem o que o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu chamou de "segunda fase" na guerra desencadeada pela brutal incursão do Hamas em 7 de outubro. O número de vítimas é sem precedentes em décadas de violência israelense-palestina. Mais de 1.400 pessoas morreram no lado israelense, principalmente civis mortos durante o ataque inicial.

A comunicação foi restaurada para a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza no domingo, depois que um bombardeio israelense descrito pelos moradores como o mais intenso da guerra derrubou os serviços de telefone e internet na sexta-feira à noite. Israel permitiu apenas uma pequena quantidade de ajuda entrar.

Após visitar a passagem de Rafah, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional descreveu o sofrimento dos civis como "profundo" e disse que não conseguiu entrar em Gaza. "Estes são os dias mais trágicos", disse Karim Khan, cujo tribunal investiga as ações das autoridades israelenses e palestinas desde 2014. Khan pediu a Israel que respeite o direito internacional, mas não foi tão longe a ponto de acusá-lo de crimes de guerra. Ele classificou o ataque do Hamas em 7 de outubro como uma séria violação do direito humanitário internacional. "O ônus recai sobre aqueles que apontam a arma, míssil ou foguete em questão", afirmou ele.

As Forças Armadas de Israel disseram no domingo que atingiram mais de 450 alvos nas últimas 24 horas, incluindo centros de comando do Hamas e posições de lançamento de mísseis antitanque. Enormes colunas de fumaça subiram sobre a Cidade de Gaza. O porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, disse que dezenas de terroristas foram mortos.

Hagari também culpou o líder do Hamas em Gaza, Yehiya Sinwar, por trazer destruição ao seu povo com o ataque de 7 de outubro. "Vamos persegui-lo até pegá-lo", disse ele. O braço militar do Hamas disse que entrou em confronto com tropas israelenses que entraram no noroeste da Faixa de Gaza com armas leves e mísseis antitanque. Os terroristas continuaram disparando foguetes contra Israel.

Repercussão internacional

As invasões aos armazéns de ajuda humanitária foram "um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a se desintegrar depois de três semanas de guerra e um cerco apertado em Gaza", disse Thomas White, diretor de Gaza da agência da ONU para refugiados palestinos, conhecida como UNRWA. "As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas."

A porta-voz da UNRWA, Juliette Touma, disse que a multidão invadiu quatro instalações no sábado. Ela disse que os armazéns não continham nenhum combustível, que tem sido criticamente escasso desde que Israel cortou todos os embarques. Israel diz que o Hamas o usaria para fins militares. Um armazém continha 80 toneladas de alimentos, disse o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Ela enfatizou que pelo menos 40 de seus caminhões precisam atravessar Gaza diariamente apenas para atender às crescentes necessidades de alimentos.

O presidente Joe Biden, em uma ligação com Netanyahu no domingo, "ressaltou a necessidade de aumentar imediatamente e significativamente o fluxo de assistência humanitária para atender às necessidades dos civis em Gaza". As autoridades israelenses disseram que em breve permitiriam a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza, mas o chefe dos assuntos civis do COGAT, o órgão de defesa israelense responsável pelos assuntos civis palestinos, não forneceu detalhes sobre quanta ajuda estaria disponível.

Ataques próximos a hospitais

Elad Goren também disse que Israel abriu duas linhas de água no sul de Gaza na semana passada. A AP não pôde verificar de forma independente se alguma das linhas estava funcionando. Entretanto, os hospitais lotados em Gaza ficaram sob ameaça crescente. Moradores que vivem perto do Hospital Shifa, o maior do território, disseram que os ataques aéreos israelenses durante a noite atingiram perto do complexo onde dezenas de milhares de civis estão abrigados. Israel acusa o Hamas de ter um posto de comando secreto sob o hospital, mas não forneceu muitas provas. O Hamas nega as acusações. "Chegar ao hospital tornou-se cada vez mais difícil", disse Mahmoud al-Sawah, que está abrigado no hospital, por telefone. "Parece que eles querem isolar a área."

O serviço de resgate do Crescente Vermelho Palestino disse que ataques aéreos israelenses nas proximidades danificaram partes de outro hospital da Cidade de Gaza depois de receber duas ligações de autoridades israelenses no domingo ordenando que fosse esvaziado. Algumas janelas foram quebradas e os quartos ficaram cobertos de escombros. O serviço de resgate disse que os ataques aéreos atingiram cerca de 50 metros do Hospital Al-Quds, onde 14 mil pessoas estão abrigadas. Israel ordenou que o hospital fosse esvaziado há mais de uma semana, mas esse recusou, dizendo que isso significaria a morte de pacientes em ventiladores.

"Sob nenhuma circunstância, hospitais devem ser bombardeados", disse o diretor-geral do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Robert Mardini, ao programa "Face the Nation" da CBS.

Israel afirma que a maioria dos residentes de Gaza obedeceu às ordens de fugir para a parte sul do território sitiado, mas centenas de milhares permanecem no norte, em parte porque Israel também bombardeou alvos em zonas consideradas seguras. Um ataque aéreo israelense atingiu uma casa de dois andares em Khan Younis no domingo, matando pelo menos 13 pessoas, incluindo 10 de uma mesma família. Os corpos foram levados para o Hospital Nasser, segundo um jornalista da AP no local.

Libertação de reféns

A escalada militar aumentou a pressão doméstica sobre o governo de Israel para garantir a libertação de cerca de 230 reféns feitos por combatentes do Hamas durante o ataque de 7 de outubro. O Hamas diz estar pronto para libertar todos os reféns se Israel libertar todos os milhares de palestinos detidos em suas prisões.

Familiares desesperados se reuniram com Netanyahu no sábado e manifestaram apoio a uma troca. Israel rejeitou a oferta do Hamas. "Se o Hamas não sentir pressão militar, nada avançará", disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, às famílias dos reféns no domingo.

Operações terrestres

As Forças Armadas israelenses pararam antes de chamar suas operações terrestres gradualmente em expansão dentro de Gaza de uma invasão em toda a linha. É esperado um aumento acentuado nas baixas de ambos os lados à medida que as forças israelenses e os terroristas combatem em áreas residenciais densamente povoadas.

Israel afirma visar combatentes e infraestrutura do Hamas e que os terroristas operam entre civis, colocando-os em perigo. Mais de 1,4 milhão de pessoas em toda Gaza fugiram de suas casas. A única usina de energia do território fechou pouco depois do início da guerra. Hospitais estão lutando para manter geradores de emergência em funcionamento para operar incubadoras e outros equipamentos que salvam vidas, e a UNRWA está tentando manter bombas de água e padarias em funcionamento. Com a escassez de água, alguns gazenses tomaram banho no mar.

Cerca de 20 mil pessoas estavam se abrigando no Hospital Nasser, disse o diretor de emergência Dr. Mohammed Qandeel. "Eu trouxe meus filhos para dormir aqui", disse um residente deslocado que deu apenas o nome de Umm Ahmad. "Eu costumava ter medo de meus filhos brincando na areia. Agora suas mãos estão sujas de sangue no chão."

Envolvimento do Hezbollah

O conflito aumentou as preocupações de que a violência possa se espalhar pela região. Israel e o grupo libanês Hezbollah têm se envolvido em combates diários ao longo da fronteira norte de Israel. Hagari disse que Israel atingiu três células militantes que dispararam do Líbano para Israel e matou militantes que estavam tentando entrar. O Hamas disse que suas forças no Líbano dispararam 16 mísseis contra a cidade israelense de Nahariya. O Hezbollah, aliado do Hamas, disse que também disparou mísseis em vários locais. (Com AP)