Charge - 30 de outubro de 2023

Os condôminos do Edifício Senador, prédio que desabou parcialmente no Centro de São Bernardo em 2012, aprovaram um rateio na ordem de R$ 9,6 milhões. O valor engloba o custeio para término da obra de reparação da estrutura, bem como o pagamento de dívidas acumuladas.



O Diário mostrou neste mês que seria necessário aportar R$ 5 milhões para terminar as obras no edifício localizado na Avenida Índico. O local, de caráter comercial, sofreu um desabamento de pavimento que vitimou duas pessoas em 2012. Desde então, permanece fechado. No último dia 17, os condôminos tiveram nova assembleia para debater o futuro do Edifício Senador. O síndico do prédio, Wilson Antonio Marchiori, disse que a quantia pedida precisou ser revista diante do alto índice de inadimplência e dívidas de grande porte. Ele apontou que pelo menos dez proprietários estão em atraso com suas obrigações. Segundo ele, a reunião composta por proprietários (que são profissionais liberais, médicos e advogados) foi harmoniosa. “A qualquer custo querem terminar a obra. Nas duas horas em que estivemos juntos, as decisões foram no mesmo objetivo. Um representante da Sicredi esteve conosco para conceder linhas de crédito aos proprietários que precisam e, em geral, analisamos o orçamento de ao menos quatro construtoras da região. Só que até a concorrência aponta para os reparos finais para Maximo Aldana (empreiteira contratada pelo edifício desde 2018)”, informou.