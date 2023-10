Eleição para os conselhos tutelares de Diadema ocorre sem incidentes

A eleição para os conselhos tutelares de Diadema aconteceu neste domingo, desta vez sem incidentes. Foram eleitos 15 conselheiros para o mandato de 2024 a 2028, que vão atuar na proteção e garantia dos diretos das crianças e adolescentes.

A eleição, que estava inicialmente programada para o começo de outubro, foi adiada devido a problemas na programação das urnas eletrônicas. Hoje, os interessados puderam votar, das 8h às 17h, em urnas eletrônicas distribuídas em 25 escolas municipais da cidade.

Valquiria Batista Rocha Longo, presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Diadema, falou sobre a tranquilidade da votação. “O CMDCA de Diadema acompanhou todo o processo e executou a eleição, ou seja, cumpriu integralmente o seu papel no acesso da população ao exercício da cidadania e ao voto. E agora, a população de Diadema, a partir de 10 de janeiro de 2024, terá uma nova gestão dos conselhos tutelares, sempre com o objetivo de garantir os diretos das crianças e adolescentes.”

Na cidade, depois de 66 candidatos se inscreverem para a eleição, apenas 56 fizeram a prova preliminar e 24 candidatos foram aprovados e habilitados a concorrer. Foram eleitos os 15 mais votados, ficando os demais como suplentes.

Foram eleitos Juliano Souza, Andressa Vilas Boas, Irmão Elton, Andreia Fontes, Priscila Mendes, Ana Paula Regis, Cida Santos, Francelino, Marcelo Apolinário, Meire Renata, Lu, Valdir Ferreira, Edgard de Souza, Robson Oliveira e Patrícia Santana.