Aeroporto na Rússia é fechado após multidão protestar contra voo vindo de Israel

Centenas de pessoas invadiram neste domingo, 28, o principal aeroporto da região russa do Daguestão e entraram na pista para protestar contra a chegada de um avião de passageiros de Tel Aviv, Israel, informaram agências de notícias russas. As autoridades precisaram fechar o aeroporto em Makhachkala, capital da região que é predominantemente muçulmana.

Veículos de comunicação russos disseram que as pessoas estavam gritando frases antissemitas e tentaram invadir o avião pertencente à companhia russa Red Wings. Um vídeo nas redes sociais mostrou pessoas na pista do aeroporto agitando bandeiras palestinas, manifestantes tentando derrubar um carro da polícia e outros verificando os passaportes dos passageiros que chegaram a Makhachkala. Não houve relatos imediatos de feridos ou prisões.

Em um comunicado divulgado no domingo à noite, o gabinete do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu disse que Israel "espera que as autoridades policiais russas protejam a segurança de todos os cidadãos e judeus israelenses onde quer que estejam, ajam contra os manifestantes e contra o incitamento selvagem dirigido". O gabinete de Netanyahu acrescentou que o embaixador israelense na Rússia está trabalhando com o país para manter israelenses e judeus seguros.

O Ministério da Administração Interna do Distrito Federal do Cáucaso do Norte da Rússia, onde o Daguestão está localizado, afirmou que as imagens do circuito interno seriam usadas para identificar aqueles que invadiram o aeroporto e que os envolvidos seriam levados à Justiça.

Apesar de expressar apoio a Gaza, o governo regional do Daguestão apelou aos cidadãos para que permaneçam calmos e não participem de tais protestos.

"Pedimos aos moradores da República que tratem a situação atual do mundo com compreensão. Autoridades federais e organizações internacionais estão fazendo todos os esforços para haver um cessar-fogo contra civis de Gaza. Pedimos aos moradores que não sucumbam às provocações de grupos destrutivos e não criem pânico na sociedade", escreveu o governo do Daguestão no Telegram.

O Mufti Supremo do Daguestão, Sheikh Akhmad Afandi, pediu aos moradores que parassem com a agitação no aeroporto. "Vocês estão enganados. Esta questão não pode ser resolvida desta forma. Entendemos e percebemos sua indignação muito dolorosamente... Vamos resolver este problema de forma diferente. Não com comícios, mas de forma apropriada", disse ele em um vídeo publicado no Telegram.

A agência de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia, informou mais tarde que a pista havia sido liberada, mas que o aeroporto permaneceria provisoriamente fechado para aeronaves que chegassem até 6 de novembro.