Embaixador da Coreia do Sul canta 'Cheia de Manias' com Luiz Carlos, do Raça Negra

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, chamou atenção ao aparecer em um vídeo cantando com o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, durante evento organizado pela instituição na noite de sábado, 28.

"Que convite maravilhoso! Fui prestigiar os 60 anos da Embaixada da Coreia do Sul e me senti honrado. Foi um prazer enorme conhecer o Lim Ki-mo. Dançamos e fizemos a festa juntos", escreveu o cantor no Instagram do Raça Negra neste domingo, 29.

O diplomata canta os trechos iniciais e também o refrão ("Didididididiê!") da música Cheia de Manias ao lado de Luiz Carlos, que foi tietado pelos presentes.

No ano passado, Lim Ki-mo cantou a música Evidências e a própria Cheia de Manias no dia em que o Brasil enfrentou a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar.