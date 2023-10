Travis Kelce dança música de Taylor Swift durante jogo

Travis Kelce foi visto dançando a música Shake It Off da suanamorada, Taylor Swift, na última sexta-feira, dia 27. O jogador do Kansas City Chiefs, de 34 anos de idade, foi flagrado fazendo alguns movimentos, e demonstrou todo o seu carisma, sem medo de ser feliz.

No Tik Tok, durante um clipe compartilhado por um usuário, Kelce dançou novamente ao som de outra música de Swift em um bar enquanto Love Story tocava. O momento de descontração foi capturado quando ele parecia estarem uma festa pós-jogo com amigos.

Vale dizer, ainda, que Travis Kelce assumiu em entrevista à People que o romance dele e de Taylor Swift estaria ficando sério.