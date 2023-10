Morre Rodrigo Amendoim, influenciador de 24 anos; saiba quem era

Rodrigo Amendoim, influenciador digital com mais de um milhão de seguidores no Instagram, foi encontrado morto em seu apartamento na noite de sábado, 28.

"O caso foi registrado como suicídio. As guias periciais foram expedidas pela 27ª Delegacia Territorial de Itinga. A arma passará por perícia", informou ao Estadão neste domingo, 29, a Polícia Civil da Bahia, que realiza as investigações do caso.

Quem é Rodrigo Amendoim

O jovem, de perfil @rodrigo_amendoimm, ficou conhecido por gravar vídeos em tom de brincadeira, respondendo a perguntas de seguidores ou dando conselhos bem-humorados, muitas vezes acompanhado por uma garrafa de cerveja.

Em entrevistas, Rodrigo, também conhecido como Mendo, chegou a relatar que teve uma infância difícil, tendo que trabalhar vendendo geladinhos e amendoins nas ruas de Salvador -justamente daí que teria vindo seu apelido.

Aos 24 anos de idade, o jovem vivia na cidade de Lauro de Freitas, próxima a Salvador, na Bahia. Após o anúncio de sua morte, o perfil de seu Instagram já atingiu cerca de 1,8 milhões de seguidores.