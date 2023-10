Família de Matthew Perry comenta morte do ator: Coração partido

Os pais de Matthew Perry, Suzanne Morrison e John Bennett Perry, se deslocaram até a casa onde o ator morreu, em Los Angeles, e, diante das imagens feitas por um paparazzo, eles pareciam bem comovidos com a situação. Por meio de um comunicado ao portal TMZ, os familiares do eterno Chandler, da série Friends, falaram diretamente com os fãs e agradeceram o apoio que estão recebendo neste momento.

Nós estamos de coração partido pela perda trágica de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe tanta alegria ao mundo, tanto como ator, quanto como amigo. Vocês significavam demais para ele e nós agradecemos a tremenda demonstração de amor, dizia o texto.

Matthew Perry foi encontrado morto na manhã do último sábado, dia 28. A notícia do falecimento foi confirmada pelo próprio site TMZ. Segundo o portal, o corpo dele estaria em uma banheira de hidromassagem e não havia drogas ilícitas no local.