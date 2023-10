Judô brasileiro soma mais 4 medalhas no Pan de Santiago, mas sofre com lesão de Daniel Cargnin

O judô brasileiro somou mais quatro medalhas no Pan de Santiago, neste domingo, mas sofreu com a contusão de Daniel Cargnin, medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio. O time nacional conquistou dois ouros, uma prata e um bronze.

Gabriel Falcão ficou com o ouro na categoria até 73 quilos e não precisou lutar a final porque Daniel Cargnin teve uma entorse no tornozelo esquerdo durante a luta semifinal e, após avaliação médica, não reuniu condições de subir no tatame.

Outro ouro para o Brasil foi conquistado por Guilherme Scmimidt na categoria até 81 quilos. Ele venceu por ippon a 1min34 o chileno Jorge Daniel Alvarez.

A veterana Ketleyn Quadros, de 36 anos, terceira colocada na Olimpíada de Pequim/2008, ficou com o bronze (até 63 quilos), ao derrotar a colombiana Paola Mera por waza-ari (meio-ponto).

A equipe feminina sofreu duas derrotas na disputa do bronze. Na categoria até 70 quilos, Luana Carvalho sofreu um ippon aos 2min08 de luta diante da venezuelana Elvismar Ruiz, enquanto Tais Castillos foi derrotada por ippon no Golden Score (tempo extra) pela equatoriana Celinda Ramirez, até 70 quilos.

FUTEBOL

A seleção masculina somou a terceira vitória consecutiva no Pan, ao derrotar Honduras por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Ronald Cardoso aos cinco minutos, Gustavo Martins aos nove e Thauan Lara aos 34 foram os artilheiros da partida.