Grande ABC tem 368 vagas de emprego em centros públicos

Os centros públicos de emprego e renda das prefeituras do Grande ABC têm nesta semana oferta de 368 vagas. Mauá, com 267 postos, é a cidade com maior número de possibilidades. Em seguida vem Diadema, com 55, e Ribeirão Pires, com 46. Os demais municípios não informaram.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá, que é mantido pela Prefeitura, tem, entre as diversas funções disponíveis, vagas para operador de cobrança, ajudante de obras, auxiliar de produção (lavanderia), assistente de loja/vendedor, pedreiro e carpinteiro.

Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, ele pode solicitar que os dados sejam cadastrados para oportunidades futuras. Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Diadema, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho disponibiliza 55 vagas no Centro Público de Emprego e Renda. Para acesso, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

O PAT (Posto de Apoio ao Trabalhador) de Ribeirão Pires atua nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

Entre os destaques, há 11 vaga de auxiliar de produção e dez de repositor de mercadorias, oito de oficial de serviços gerais e cinco para encarregado de obras.