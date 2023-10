Viih Tube afirma que está mais saudável após gravidez e relembra obsessão por magreza

Abrindo o coração! Viih Tube aproveitou a participação da jornalista Daiana Garbin ao podcast MaterniDelas, com ela e Tata Estaniecki, para falar sobre como está se sentindo com seu corpo após dar à luz a Lua Di Felice com o ex-BBB, Eliezer.

Assim, ao comentarem sobre a estética após o nascimento dos filhos, a ex-BBB revelou que já teve obsessão por magreza e contou que se sente mais saudável agora após o nascimento da primogênita.

- Eu acho que também foi respeitar o processo. Eu respeitei odo meu corpo. Pela primeira vez na vida, estou cuidando do meu corpo, da minha estética como um bônus. Acho que foi a maturidade que a maternidade me trouxe, refletiu ela.

Ela também falou sobre a lipo LED que fez.

- Antes não era assim. Antes era: 'Preciso estar magra' . Também fiz lipo, também queria o tanquinho. Foi saudável? Claro que não. Nem lembro dos exames, mas acho que eu não estava super saudável. Meu corpo não era o que eu tinha naquela época, mas estou mais saudável agora, afirmou.

Daiana Garbin, que é esposa de Tiago Leifert, declarou que a saúde do corpo está muito ligada à saúde mental das pessoas. Vale lembrar que o casal tem uma filha de três anos de idade, a pequena Lua.

- Acho que a saúde do corpo tem muito a ver com a saúde da mente. Se você está esteticamente linda e perfeita. Na minha opinião, não é estar saudável, opinou a jornalista e influenciadora.

- E o bonito também é relativo, disse Tata Estaniecki, que também é mãe de Bia, de três anos de idade, e de Caio, de cinco meses, do casamento com o influenciador Julio Cocielo.