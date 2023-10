Mesmo sem vitória, Felipe Fraga é o maior pontuador e assume vice-liderança da Stock Car

A vitória escapar de Felipe Fraga mais uma vez na Stock Car pode parecer um drama. O piloto da Blau Motorsport fez a terceira pole do ano, no sábado, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), mas foi superado por Daniel Serra, da Eurofarma, no domingo. Ainda assim, o desempenho em toda a etapa garantiu ao campeão de 2016 a vice-liderança do campeonato.

Fraga já havia feito duas poles na temporada, em Cascavel (PR) e Buenos Aires. Nas duas etapas, porém, a vitória escapou. Neste domingo, o mesmo roteiro. Entretanto, tudo parece medido para o piloto, que dizia que o objetivo era pontuar o máximo possível e encostar no líder Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel. E isso deu certo. Fraga começou a etapa em sexto no campeonato e terminou em segundo, com 30 pontos a menos que Casagrande.

Além da pole, Fraga levou pontos pela volta mais rápida da etapa. Na corrida 1, ele ficou em segundo. Na segunda prova, foi o quarto. Tudo isso o faz ficar esperançoso para as próximas duas e últimas etapas, mesmo sem vitória. "Meu objetivo era chegar mais no Gabriel, que é líder. Lógico que a gente quer ganhar a corrida. Mas, se for para ficar em segundo até o final do ano, mas chegar no P1 do campeonato, é o objetivo", afirmou.

Ricardo Maurício e Daniel Serra garantem liderança da Eurofarma

No campeonato de equipes, a Ipiranga Racing chegou a Mogi Guaçu com a liderança. Depois da dobradinha de Daniel Serra e Ricardo Maurício, a Eurofarma superou a adversária por um ponto, chegando a 419. Vencedor da corrida 1, Daniel Serra avalia que a vitória veio na harmonia entre o que aconteceu na pista e nos boxes: "Combinação de performance com estratégia. Paramos na hora certa. Enquanto estávamos na pista, corremos muito rápido. Equipe fez um pit-stop perfeito. Voltamos em primeiro. No final, ainda teve um sufocozinho com safety car, mas deu tudo certo".

As duas últimas etapas serão de melhor ânimo para a equipe depois das vitórias. É o que projeta Ricardo Maurício, vencedor da corrida 2, em cima de Felipe Massa, da Lubrax Podium. "Positivo demais duas vitórias para a equipe. Não poderia ter terminado melhor. Um alívio, porque vínhamos de resultados não muito bons. Se colocamos o carro na pista e não vai bem, é difícil desenvolver. Agora dá um ânimo para tentar terminar a temporada com mais pódios", comemora.

Massa faz terceiro pódio e mostra que entendeu dinâmica da Stock Car

Felipe Massa por pouco não conseguiu a liderança da segunda prova deste domingo. Ele ficou em segundo, atrás de Ricardinho. Foi o terceiro pódio do piloto desde que ele chegou à categoria, em 2021. Os outros dois também foram nesta temporada. Massa mostra que finalmente encontrou uma adaptação e conforto no carro da Stock Car. "Primeira corrida com o quinto lugar, foi uma grande estratégia. Na segunda, largamos em quinto e chegamos em segundo. Mostra que fizemos um trabalho eficiente. Pronto para, quem sabe, mais ótimas duas corridas e preparar melhor para o ano que vem", avalia.

A Stock Car volta com a penúltima etapa em Cascavel (PR) em 26 de novembro. Depois, a etapa final ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Classificação do campeonato

Gabriel Casagrande, 277 pontos

Felipe Fraga, 247

Thiago Camilo, 242

Rubens Barrichello, 237

Daniel Serra, 229

Rafael Suzuki, 221

Ricardo Zonta, 205

Gianluca Petecof, 204

Ricardo Maurício, 190

Felipe Baptista, 186

Guilherme Salas, 184

César Ramos, 176

Nelson Piquet Jr., 174

Felipe Massa, 157

Matías Rossi, 156

Átila Abreu, 131

Cacá Bueno, 127

Lucas Foresti, 125

Julio Campos, 124

Bruno Baptista, 123

Gaetano Di Mauro, 118

Dudu Barrichello, 114

Allam Khodair, 109

Denis Navarro, 87

Marcos Gomes, 85

Rodrigo Baptista, 62

Sergio Jimenez, 58

Enzo Elias, 55

Lucas Kohl, 41

Tony Kanaan, 27

Arthur Leist, 9

Felipe Lapenna, 8

Rafael Martins, 6

Raphael Teixeira, 4

Antônio Junqueira, 4

Diego Nunes, 4

Santiago Urrutia, 0