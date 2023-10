Filho de Aline Wirley e Igor Rickli se emociona ao conhecer possíveis irmãos: - Eu tô quase tendo um ataque cardíaco de tanta felicidade

Emocionante! Aline Wirley e Igor Rickli usaram as redes sociais para compartilhar um momento bastante especial para a família. Os dois filmaram a primeira interação do primogênito, Antônio, de 9 anos de idade, com os possíveis irmãos adotivos durante uma videochamada.

Nervoso, Antônio não escondeu a alegria e expectativa com a chegada dos irmãos.

- Eu tô quase tendo um ataque cardíaco de tanta felicidade de encontrar vocês, admitiu o menino. Depois que a chamada terminou, o primogênito da família classificou o momento como a melhor experiência de sua vida.

- Tava todo mundo um pouquinho nervoso. Eu não conseguia falar direito de tanta felicidade, contou a criança.

- Eles vão chegar. Vai dar tudo certo, disse a mãe, cantora e ex-BBB.

Na legenda da postagem, o pai, Igor Rickli emocionou ao escrever:

Primeiro contato do Antônio, (o nosso foi o segundo), depois de 2 anos nesse processo de busca ativa de adoção. Finalmente nos conhecemos e se tudo der certo, se formos aceitos como família, e tivermos a autorização, em breve, seremos 5!