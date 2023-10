Bruna Biancardi surge tomando banho de chuveiro com Mavie

A pequena Mavie é uma verdadeira fofura! Bruna Biancardi é uma mamãe coruja que adora compartilhar cliques com a filha nas redes sociais - e no último sábado, dia 28, não foi diferente. A influenciadora mostrou nos Stories do Instagram um momento super fofo em que aparece tomando banho com a herdeira.

Na legenda da imagem encantadora, ela escreveu:

Banho de chuveiro com a mamãe.

Logo após mostrar o momento mãe e filha no banho, a famosa seguiu exibindo a rotina com Mavie. Dessa vez, publicou uma foto amamentando a bebê e legendou:

Obrigada Deus.