Whindersson Nunes opina sobre Luisa Sonza ter exposto traição de Chico Veiga na televisão: - Às vezes o momento é o momento

Whindersson Nunes participou do podcast Flow e não teve medo de responder perguntas relacionada à Luisa Sonza. Quando o apresentador mencionou a atitude da cantora de ter exposto a traição de Chico Veiga na televisão aberta, o comediante deu a sua mais sincera opinião sobre a situação.

Compreensivo, o ex-marido da artista disse entender a postura:

- Essa aí é só nossa visão também, né? Todo mundo acha uma grande loucura ir falar na televisão, mas não é isso tudo também não. Às vezes você tá em um aniversário e fica puto e passa um negócio na frente de um monte de parente porque o momento era aquele ali, a hora é agora. Tem coisas que se a gente pensar uns 15 segundos, um minutinho, talvez, mas às vezes o momento é o momento.

Whindersson ainda deixou elogios ao casamento com Luisa ao declarar que a relação era muito boa.

- Quando terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou. Essa era minha raiva naquela época, que não foi ruim. Uma coisa é ter um relacionamento vai e volta, aquela loucura, o psicológico abalado e aquelas loucuras que o povo passa, mas eu não passei nada, foi ótimo. Foi muito incrível, a gente aprendeu muito um com o outro, sempre muito parceiros, a Luísa nunca me bloqueou de fazer nada, eu podia eu fazer o que eu quisesse e ela também. Tanto que o povo criticava ela.

O famoso finalizou mencionando as críticas que receberam com o fim do romance.

- Por isso que eu ia mais a fundo, eu entendia que realmente era a parada do machismo. Não gosto de ficar falando no machismo e do patriarcado, porque esses termos a galera não quer ouvir. Eu entendia naquele momento, decidia continuar sempre. Decidia, não, era uma escolha natural continuar, porque eu gostava mesmo, estava sendo muito legal. Ela não me bloqueava de nada. Eu fazia tudo o que queria, ela fazia tudo o que queria em questão de trabalho. Depois que acabou, virou esse fuzuê todo. Quando virou o fuzuê todo foi que eu fiquei dessa forma.