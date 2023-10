Classe política de São Bernardo destaca legado de Tito Costa

A classe política de São Bernardo lamentou a morte do ex-prefeito Tito Costa, neste sábado (28), aos 100 anos.

O atual prefeito do município, Orlando Morando (PSDB), lembrou que Tito "não apenas serviu como prefeito a cidade de São Bernardo, mas colaborou muito para a democracia do nosso país. Que Deus te acolha, Tito Costa, e que possa levar o amparo, possa levar o conforto à sua família neste triste momento".

Os deputados federais com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) e Marcelo Lima (PSB), também apontaram o legado de Tito à política do município. "O eterno prefeito de nossa cidade, exemplo de relação com os servidores públicos, escolhou o dia 28 de outubro (dia do servidor público) para partir. Sua última homenagem à categoria que tanto soube valorizar", disse Alex.

"Recebo com pesar a notícia da morte do para sempre prefeito de São Bernardo e meu amigo, Tito Costa. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte vocês neste momento de dor", escreveu Marcelo Lima.

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) lembrou que seu pai conviveu com Tito durante o período em que fez faculdade. "O Dr.Tito Costa foi colega de faculdade do meu pai, tendo, inclusive, morado juntos durante o período. Neste momento triste pela perda deste qur foi um grande jurista e um grande homem público, quero me solidarizar com os amigos e parentes do Dr.Tito Costa".

Também deputado estadual por São Bernardo, Teonilio Barba (PT) relembrou a atuação de Tito durante as greves sindicais que ocorreram no município na ditadura miliar. "No período da ditadura, momento de grande perseguição ao movimento sindical, sobretudo ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ao presidente Lula (PT), Tito Costa ficou ao lado da luta dos trabalhadores e da democracia".

Ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT) também lamentou a partida de Tito. "Uma triste notícia para São Bernardo e para a política da nossa cidade. Tito Costa foi um grande prefeito e era um grande amigo. Teve papel importante nas históricas greves dos metalúrgicos do ABC e na reconstrução da democracia do nosso país. Meus profundos sentimentos e meu carinho aos familiares".

"Tito Costa foi um dos maiores políticos de São Bernardo. Ele foi prefeito, deputado e vice-prefeito quando o meu tio Walter (Demarchi) foi prefeito da cidade. Então, a família Demarchi fica muito triste pelo falecimento dele. São Bernardo hoje está de luto por ter perdido um dos maiores visionários que a política da nossa cidade já teve", lamentou o ex-vereador e ex-prefeiturável Rafael Demarchi (União Brasil).

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também expressou suas condolências pela perda de Tito. "Lamentamos profundamente a morte do ex-prefeito de São Bernardo do Campo e jurista, Tito Costa, aos 100 anos. Sua notável carreira como advogado, vereador, prefeito e deputado federal constituinte deixou uma marca duradoura. Sua memória será preservada como um ícone da comunidade. Nossas condolências à família e amigos". A visão de Serra foi compartilhada pela sua esposa, a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).