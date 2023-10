Escrever é algo indissociável de mim, diz Itamar Vieira Jr

Quando Itamar Vieira Junior soube que a homenageada da 2ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) seria Clarice Lispector, ele se alegrou com a possibilidade de compartilhar com os visitantes o carinho que tem pela escritora. Na mesa literária ‘Clarice, e Depois? Literatura Contemporânea e Representatividade’, Itamar declarou que a autora ucraniana o trouxe consciência da importância da escrita para a vida dele. Ao todo, o primeiro dia de Flirp reuniu 7.000 turistas de forma rotativa. Neste domingo (29), a convidada especial deste evento que tem apoio do Diário é a atriz e escritora Beth Goulart.



“Escrever é algo indissociável de mim. Conhecer a Clarice me ajudou a consolidar essa ideia de forma muito natural. Quando você lê Clarice, é uma febre porque quer ler tudo dela. A escrita nos captura pelas personagens, pelo cenário, pela contradição de sentimentos. Compreendi que o que eu escrevo também deve transmitir essa profundidade", analisou o autor do premiado Torto Arado (Todavia, 2019) e ganhador do prêmio Jabuti de 2020.



Durante a conversa com o mediador Edson Cruz, Itamar também abordou temas como processo criativo, representatividade na literatura, reforma agrária, preconceito linguístico, entre tantos outros temas que se encaixaram em um debate de mais de uma hora.

Segundo o autor, ele não tem um processo criativo organizado e a dinâmica para dar vida para as personagens é intuitiva. "Quando começo a escrita de um romance, nunca sei onde a história vai parar. O enredo de Salvar o Fogo (Todavia, 2023) veio quando eu estava escrevendo Torto Arado (Todavia, 2019). Eu sabia que era o começo de algo maior. Não necessariamente uma trilogia, mas todas as obras giram em torno de narrativas de homens e mulheres da terra.”

Itamar comentou que é “convidado” pelas personagens para escrever. “Elas chegam, se apresentam e vou conhecendo-as aos poucos. Quando acho que conheço o suficiente, começo a escrever e, a partir disso, percebo que não sei nada. As personagens me guiam para que eu escreva da forma como a história merece ser contada.” Nesse contexto, o escritor explicou que gosta de dar liberdade para que os leitores tenham suas próprias interpretações.

Enquanto a mesa literária acontecia, a vendedora Maria Margarida de Amorim, 51, moradora do Recreio da Borda do Campo, em Santo André, aproveitou a oportunidade para dizer a Itamar que se sentia representada pelas personagens das obras.



“Eu sou nordestina. Vim para São Paulo muito jovem ainda. Todas as personagens dos livros de Itamar têm a ver com a minha vida e minha família. Eu me vi muito nas histórias porque vivi isso quando era criança e adolescente. Itamar representou muito bem a pessoa que não tem terra, depende do trabalho e passava por necessidade. Isso existe até hoje”, contou Maria ao Diário. “Vim para a Flirp no ano passado e voltei porque acho muito importante o trabalho das feiras em nos colocar em contato com os escritores.”



A atriz Sabrina Tavares, 21 anos, foi pela primeira vez à Flirp e relatou que, após ler as obras de Itamar Vieira Junior, teve a oportunidade de conhecer outros escritores que fomentam as literaturas afro-brasileira e indígena. “Quando eu estava na escola, não conheci autoras como Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus. Pelos livros do Itamar, comecei a pesquisar outras histórias desse mesmo nicho. Olhando para trás, percebo que esse contato teria feito muita diferença na época da escola”, declarou a moradora do Parque Aliança, em Ribeirão, que aproveitou a feira para comprar livros de afro-futurismo.



A Flirp deste ano tem 30 tendas com 40 editoras, como Rocco, Global, Alfabeto e Todavia. Entre elas, está a Kitembo, que trabalha desde 2018 com literatura fantástica direcionada ao afro-futurismo. “É um movimento político, social e econômico que pensa o futuro para as pessoas pretas com base em tecnologia e ancestralidade. Todos os profissionais que ajudam na produção dos nossos livros são pretos, desde revisores, ilustradores, diagramadores até o corpo administrativo da editora. Isso serve não só para potencializar a diversidade na literatura, mas também para mostrar que podemos estar onde quisermos e sermos protagonistas das nossas vidas”, disse o editor e escritor Henrique André Silva, 44. Neste domingo, a programação da Flirp começa às 8h30 e termina às 19h.