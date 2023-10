Rayssa Leal e Giovanni Vianna brilham e avançam à final do STU Open Rio de skate

Rayssa Leal e Giovanni Vianna foram os destaques neste sábado, na pista de Street da Praça Duó, na Barra da Tijuca, no Rio. A dupla avançou para a final com as maiores notas do dia nas categorias skate street feminino e masculino. As finais do STU Open Rio estão marcadas para este domingo.

A Fadinha encerrou a sua participação na bateria dois com 75,07 pontos no Sreet feminino. Em segundo lugar, Page Heyn contabilizou 69,75 e Rafaela Murbach fechou a lista de classificadas com a pontuação de 50,09. Na outra eliminatória, Pâmela Rosa obteve a melhor a nota: 70,19. Maria Almeida ficou com o segundo posto (52,59) e Morena Dominguez foi a terceira a garantir vaga (51,02).

"É um nível muito alto de skate. A cada ano que passa a gente vê aqui no Rio mais manobras diferentes das meninas. Estou muito feliz por isso, de poder aumentar o meu nível e de estar presente nessa evolução do STU. Esse formato está legal, dá tempo de respirar e pensar em toda a estratégia", afirmou Rayssa.

Já pela semifinal do Street Masculino, Giovanni Vianna comandou as ações e brilhou na pista. Ele disputou a bateria 1 e obteve a melhor pontuação com 84,88. Richard Tury ficou com a segunda colocação (78,96) e Filipe Mota pegou a última vaga para a final com 67,88. Na outra semifinal, o melhor classificado foi Matias Dell Olio com 82,04. Jhancarlo Gonzales aparece logo atrás com 81,43, enquanto Abner Pietro garantiu a vaga com o terceiro melhor desempenho ao obter 75,34.

"Estou muito feliz pelo meu desempenho. Será uma final de peso, todos têm o mesmo valor e têm skate para ganhar. Não há favoritismo aqui, principalmente nesse novo formato", disse Giovanni.