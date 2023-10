Morre Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo, aos 100 anos

Atualizada às 20h32

Prefeito de São Bernardo de 1977 a 1982, o advogado Antônio Tito Costa morreu neste sábado, aos 100 anos. O velório e enterro será na cidade de Torrinha, no Interior do Estado, onde ele nasceu.



A informação foi confirmada por Tito Costa Filho, um de seus cinco filhos com Léa Nunes Costa (falecida em 1996). O prefeito Orlando Morando (PSDB) publicou mensagem de luto da cidade. “Registro aqui a minha tristeza e ao mesmo tempo o reconhecimento deste homem público de tamanha importância, que não apenas serviu como prefeito a cidade de São Bernardo, mas colaborou muito para a democracia do nosso País.”



Tito se formou em Direito na Faculdade do Largo São Francisco da USP (Universidade de São Paulo) em 1950. Na mesma época, conheceu Lauro Gomes de Almeida no frigorífico Wilson. Eleito prefeito de São Bernardo em 1951, Lauro Gomes convidou Tito para assessorá-lo juridicamente. Esteve com Lauro até sua morte, em 1964.



Depois, atuou como advogado até 1976, quando se elegeu vereador em Torrinha, sua cidade natal. No mesmo ano, disputou - e venceu - as eleições para prefeito de São Bernardo.



Tito ficou conhecido como prefeito que deu guarida ao movimento grevista sindical do fim dos anos 1970 e início dos anos 1980 do Grande ABC, atos que foram decisivos no processo de redemocratização do País e contestação da ditadura militar.



Em 1986, foi eleito deputado federal constituinte. Sua última vitória eleitoral foi em 1992, quando foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por Walter Demarchi. Em 1996, candidatou-se ao Paço novamente, terminou na segunda colocação, atrás de Maurício Soares.



Tito nunca ficou fora dos movimentos políticos de São Bernardo depois do revés de 1996, porém, se consolidou na área jurídica como um dos maiores especialistas do País no Direito Eleitoral. Ele é autor de livros que até hoje embasam decisões eleitorais no Brasil. Tito Costa foi o primeiro advogado do Brasil sem um cargo público ou privado a receber a Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral Assis Brasil em seu grau maior, o de Grã-Cruz. Ele também foi vice-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo.



Em janeiro deste ano, houve um almoço em celebração ao centenário de Tito Costa, completado em 31 de dezembro de 2022. O encontro à época reuniu lideranças políticas da região, como o também ex-prefeito de São Bernardo e ex-deputado federal William Dib, o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi, o ex-deputado federal Duílio Pisaneschi e até mesmo o ex-presidente da República Michel Temer (MDB).



RELAÇÕES COM LULA

Em entrevista para o Diário em 2018, então com 95 anos, Tito relembrou as histórias com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - os dois foram próximos, sobretudo no período da ditadura militar.



Ele diz que conheceu o petista em sua campanha de 1976, antes mesmo da fundação do PT, relembrando que o Sindicato dos Metalúrgicos decidiu apoiá-lo à ocasião. Até então, o relacionamento era de vista e intermediado por Maurício Soares, então advogado da entidade.



Após a posse na Prefeitura, porém, os dois ficaram mais próximos. A ponto, inclusive, de Tito emprestar sua casa em Torrinha para abrigar Lula e a família. “Ele ficou um mês em uma chácara minha em Torrinha, onde nasci. Meus familiares o receberam lá.”



“O Lula tinha muita informação ou era feeling aguçado. Às vésperas da intervenção no sindicato (em 22 de março de 1979, a primeira das diversas intervenções militares na entidade) ele ligou para meu gabinete, dizendo que tinha material, comida e que precisava tirar de lá. Mandei os caminhões buscarem, mas avisei que não iria guardar na Prefeitura. Eles levaram para a Igreja Matriz. Tempos depois fui chamado em Brasília para conversar com Golbery do Couto e Silva, chefe da Casa Civil do (Ernesto) Geisel (ex-presidente do País no regime militar), e lá estava também o chefe da Casa Militar, cujo nome não me lembro. Fui chamado e fiquei numa sala, só nós três. Eles me falaram que eu estava colocando muita lenha na fogueira em São Bernardo. Falei que não, que colocava água na fervura”, rememorou.



Na mesma entrevista, Tito disse que sua atuação política em plena ditadura nunca lhe trouxe prejuízos. “Nunca me incomodou. A não ser a vez que tive de ir para Brasília falar com o Golbery. Eles sabiam com quem deveria mexer. Passei de rabo erguido, como diz o caboclo. Não me arrependo de nada que fiz, faria de novo. Até porque me consagrou como prefeito. Eu assumi de corpo e alma.”

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE TITO COSTA SOBRE COMO FOI O DIA DA PRIMEIRA GRANDE INTERVENÇÃO NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS

“Neste mesmo dia da intervenção houve uma reunião do sindicato no pátio da Prefeitura, no Paço. Era gente gritando, polícia lá. Ligaram para meu apartamento em São Bernardo, na Chácara Inglesa, estava almoçando. Fui ao sindicato, mas ele (Lula) ainda não estava preso. Fiz o que poderia. O delegado do Dops (Departamento de Ordem Política e Social, braço armado do regime militar) de São Bernardo me levou também para o sindicato. Chegamos de mãos dadas,rezamos um Pai-Nosso. Lula saiu e foi parar numa igreja. Nesse dia houve reunião do sindicato no Paço porque o Estádio de Vila Euclides, que eu tinha dado a eles (sindicalistas) se reunirem, o governador (Paulo) Maluf mandou fechar. Pela manhã, na intervenção no sindicato, havia um major com braço engessado. Mal o cumprimentei. À tarde, quando houve o pega-pega no Paço, me chamaram. Entrei na contramão para chegar ao Paço e me lembro perfeitamente de um trabalhador que gritou: ‘Há um chapa branca do lado do trabalhador!’. Entrei no meio do rolo, queria falar com o comandante da operação. O major do braço engessado queria me conter. ‘Eu sou prefeito de São Bernardo, quero ver o que posso fazer’, bradei. Chamaram o comandante Rigonatto, que cuidava da operação. Conversei com ele. Subi no carro da polícia, no capô do carro, passei a mão no microfone e consegui acalmar o pessoal. Foi aquela prosa de acalmar as multidões. O Édison Motta, que era meu assessor da Prefeitura (e também trabalhou como jornalista do Diário), me chamou: ‘Prefeito, convoque uma reunião para amanhã, um sábado, aqui’. Foi boa ideia, eu segui. Me levaram carregado até a porta da Prefeitura. Chega o sábado. E agora? Saí do meu apartamento em São Bernardo no carro de um irmão meu, na parte de trás, escondido, porque estava cheio de repórter rondando meu apartamento. Fui a São Paulo para falar com o comandante do Segundo Exército. Ele me recebeu às 11h, no sábado. ‘General, o senhor precisa me ajudar lá’. Ele me disse que eu era prefeito, saberia me virar, ele tirou o corpo fora. Falei que era para não permitir o comparecimento de nenhum policial na reunião, já me ajudaria bastante. Saí, voltei para São Bernardo e às 15h começou a ameaçar a chuva. O Djalma Bom era vice-presidente do sindicato. Ele estava em São Bernardo. Falei para o Djalma que eu iria abrir a sessão que convoquei, mas ele precisaria presidir. Não poderia presidir uma assembleia de trabalhadores como prefeito. Ele concordou e foi.”