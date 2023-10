Stellantis fecha acordo com sindicato para encerrar greve nos EUA

A Stellantis, fabricante do Jeep, a United Auto Workers (UAW), sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística dos EUA, chegaram a um acordo preliminar para encerrar a greve que paralisou as atividades da montadora. O contrato segue o modelo estabelecido pela Ford e a UAW nesta semana, segundo fontes ligadas ao assunto.

O acordo, que ainda precisa ser ratificado pelos membros do sindicato, deixa apenas a General Motors sem contrato com o sindicato. Com isso, pode acabar a paralisação de seis semanas de mais de 14 mil funcionários em fábricas da Stellantis em Michigan e Ohio, entre outros pontos em depósitos pelos Estados Unidos.

Como os trabalhadores da Ford, os grevistas na Stellantis devem começar a retomar o trabalho nos próximos dias, antes da votação dos 43 mil membros do sindicato.

As fontes, que pediram anonimato, disseram que os principais pontos negociados com a Ford valerão com a Stellantis. O acordo com a Ford inclui um aumento geral nos salários de 25% nos próximos quatro anos e meio para os principais funcionários das fábricas, com 11% logo que o acordo for ratificado. Os trabalhadores também receberão ajuda de custo, que levará os aumentos a mais de 30%. Como com a Ford, o pacto com a Stellantis valeria até 30 de abril de 2028.

Há diálogos em andamento com a General Motors neste sábado, 28, em um esforço para tentar um acordo similar. Mais de 14 mil funcionários da GM seguem parados em fábricas no Texas, no Michigan e no Missouri.