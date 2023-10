Shopping Metrópole é condenado a indenizar família de São Bernardo

No dia 20 de maio, um passeio de meia hora no Shopping Metrópole acabou se transformando em um grande pesadelo para uma família de São Bernardo. Com o filho de sete anos autista no carro, Sérgio e Adriana Jarenco não conseguiram sair do estacionamento do shopping.

Eram 15h52 quando a família pagou o tíquete do estacionamento. Na nota, informava que a saída deveria acontecer até as 15h56. Às 15h59 eles chegam à cancela, que não abriu. O casal pede ajuda para funcionários do shopping, que nada teriam feito e ainda teriam agido com certo desprezo. A família apenas teria sido informada que não poderia deixar o local por ter ultrapassado o tempo de quatro minutos e que precisariam pagar uma taxa extra para que a saída fosse permitida.

O casal tentou argumentar que a cobrança era indevida e que não estaria sendo respeitada a tolerância de dez minutos para a saída, momento em que eles teriam sido abandonados na cancela. Os dois tentaram contato via interfone, mesmo assim sem sucesso. Adriana, então, deixou o carro e se dirigiu aos guichês de cobrança a fim de tentar resolver a questão. Explicou a situação, inclusive destacou que seu filho estava na iminência de ter uma crise e teria recebido como resposta que “nada poderia ser feito”.

Enquanto isso, Sérgio e o filho permaneciam na cancela e ouvindo insultos de outros motoristas por estarem obstruindo uma das saídas. Sem solução, o pai continuou tentando contato via interfone até que, finalmente, um funcionário liberou a passagem.

Seria o fim de um chato episódio de constrangimento não fosse por outro agravante. Nesse processo de abertura da cancela, não foi dada baixa no tíquete, fato que para o sistema do shopping, o carro ainda permanecia dentro do estabelecimento. No dia 22, ao consultar o tíquete no site do shopping, Sérgio foi surpreendido com uma cobrança de R$ 159. Ou seja, o sistema continuou cobrando as horas estacionadas de um carro que já não estava no local. Mesmo solicitando a suspensão da cobrança e comprovando que o shopping não respeitou a tolerância de dez minutos, a fatura continuou crescendo. No dia 24 de maio, data que os advogados impetraram a ação no Judiciário, a dívida já estava em R$ 362. Segundo a advogada do caso, Adriana Crystina Soares, em 18 de junho, o valor da dívida já atingia R$ 2.736. “A gente pesquisou depois que não existe legislação para tolerância, quando os sindicatos de shoppings entram com ação, a questão é tratada como inconstitucional. Mas é uma convenção. Depois nós entramos em contato com o SAC do shopping que confirmou os dez minutos de tolerância. Acredito que deveriam orientar melhor os funcionários, principalmente em um lugar onde se espera que famílias frequentem”, lamenta Sérgio.

Diante dos fatos, e entendendo que todo esse processo causou humilhação, constrangimento e angústia, bem como a seu filho autista, o casal resolveu acionar judicialmente o Shopping Metrópole.

No dia 18 de setembro, a juíza Carolina Nabarro Munhoz Rossi, da 1ª Vara Cível, considerou a cobrança abusiva e, por danos morais, determinou ao shopping o pagamento de R$ 5.000 de indenização. O shopping, por sua vez, decidiu entrar com recurso e está questionando a decisão.

A defesa do casal, no entanto, informou que também apelou e entrou com recurso para dobrar o valor da indenização “devido à capacidade econômica do réu”. “Desde aquele dia, nunca fomos procurados para um pedido de desculpas ou nada. A situação evoluiu: do meu filho tendo uma crise de agitação e choro, para os outros motoristas no estacionamento que começavam a desviar e nos xingar após sermos abandonados sem atendimento diante da cancela”, conta Sérgio Jarenco.

Em nota ao Diário, o Shopping Metrópole esclarece que “o valor do cartão - o qual não apresenta qualquer vínculo com o cliente - não teve baixa imediata, pois não houve a devolução do mesmo na saída do local. No entanto, este não é devido e está zerado. O empreendimento segue à disposição da justiça para esclarecimento da ocorrência”.

Já nos trâmites da ação, o Shopping Metrópole apresentou contestação alegando ser “ locador do espaço” e apontando a empresa Moving - Administradora Geral do Estacionamento S/A (nome fantasia Indigo) como a responsável. Procurada, a Indigo não quis se pronunciar alegando não ser parte mencionada no processo e destacando que “a atuação da Indigo na época dos fatos era apenas fornecer a mão de obra para o estacionamento, sem nenhuma atuação na operação”.

Em uma breve pesquisa feita pela nossa reportagem na internet, é possível ver que em um período de dez anos, das 113 reclamações cadastradas na plataforma Reclame Aqui contra o Shopping Metrópole, pelo menos 50 fazem menção ao serviço destinado para carros e motos - prestado pela terceirizada Indigo Estacionamentos.

As partes no processo têm até o dia 8 de novembro para apresentarem considerações. Logo após, o caso sobe para segunda instância e aguardará julgamento.



Colaborou Cleber Ferrette