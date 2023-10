Fofas! Virginia Fonseca mostra filhas vestidas de bruxinhas e brinca: Estão mais para princesas

Ataque de fofura! Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao compartilhar alguns cliques encantadores de suas filhas fantasiadas para uma festa temática de Halloween.

Em publicação no Instagram, a influenciadora aparece reuniada com seu marido, Zé Felipe, e as duas pequenas, Maria Alice, de 2 anos de idade, e Maria Flor, de 1 ano. Ambas estavam caracterizadas para o evento, vestidas de adoráveis bruxinhas!

Na legenda da postagem, Virginia escreveu:

Ontem nossas totocas foram para uma festa de Halloween na casa das amiguinhas e olha só, se vestiram de bruxinhas, mas tão mais pra princesas.

Os internautas não se aguentaram e exaltaram a fofura das meninas, em especial da caçula:

Florzinha, você não tem esse direito!, brincou um seguidor.

Maria Alice está tão perfeita, disse outro.

Não da pra ter maturidade com Maria Flor, socorro!, comentou um terceiro.

Confira as bruxinhas na postagem abaixo - mas cuidado para não morrer de fofura!