Verstappen volta a sobrar no 3º treino livre do GP do México; Albon e Perez fecham top 3

O tricampeão Max Verstappen se sobressaiu mais uma vez no treino livre do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Assim como nos dois treinos anteriores, o piloto da Red Bull foi o mais rápido do terceiro treino livre neste sábado no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Ele conseguiu abaixar quase um segundo em relação ao tempo do dia anterior.

Verstappen desponta como grande favorito para faturar mais uma etapa na temporada. Correndo um campeonato à parte, os outros pilotos no top 3 foram Alexander Albon, da Williams, apenas sete décimos atrás de Verstappen. O tailandês melhorou muito seu desempenho para este fim de semana, após ser o 14º mais rápido na sexta. Correndo com o apoio massivo de sua torcida em casa, Sergio Pérez foi terceiro, com tempo de 1min18s026.

A Mercedes liderou os treinos livres deste sábado até os 20 minutos, quando a RBR veio para a pista com seus dois pilotos. George Russell fez o quarto melhor tempo, com 1min18s348. A McLaren também subiu o nível, Oscar Piastri foi o quinto mais veloz 0s856 atrás de Russell.

Diferente da sexta-feira, que teve ameaças de chuva da Cidade do México, o treino livre deste sábado aconteceu sob céu aberto e sol forte, com temperatura de 20ºC. Surpresa nos treinos 1 e 2, Valtteri Bottas fez mais um ótimo treino livre neste sábado. O finlândes da Alfa Romeo terminou na sexta colocação, com a melhor volta de 1min18s437.

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, Lando Norris, da McLaren, Daniel Ricciardo, também da AlphaTauri, e Lewis Hamilton, da Mercedes, fecharam o top 10 com melhores tempos do dia. A Ferrari, que segue sonhando com posições melhores nesta reta final de temporada, não conseguiu acompanhar o ritmo das atividades. Charles Leclerc foi o 13º mais rápido, e Carlos Sainz o 15º.

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP do México:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min17s887

2º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min17s957

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min18s026

4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min18s248

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min18s392

6º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min18s437

7º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min18s450

8º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min18s480

9º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min18s499

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min18s522

11º - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min18s718

12º - Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min18s917

13º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min18s970

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min19s094

15º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min19s293

16º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min19s320

17º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min19s471

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min19s509

19º - Kevin Magnussen (FIN/Haas), em 1min19s573

20º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min19s839