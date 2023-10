Vinícius elogia poder decisivo de Bellingham: ?Se acostumaram com Cristiano e chegou mais um?

O brasileiro Vinícius Júnior rasgou elogios ao companheiro Jude Bellingham, logo após o inglês decidir o clássico contra o Barcelona em pleno Camp Nou. Bellingham fez os dois gols da virada madridista e Vinícius reforçou o poder decisivo do meio-campista em entrevista após o jogo para a Real Madrid TV.

"É incrível, ele sempre faz a diferença e é decisivo. A torcida se acostumou com Cristiano e chegou mais um para a gente. Somos muitos jogadores jovens que sempre estamos juntos dentro e fora de campo. Assim é a união da nossa equipe, defendemos um pelo outro dentro de campo. Assim é feito um grande time, que deseja vencer muitas coisas esta temporada", disse Vinícius.

Bellingham, por outro lado, foi mais cauteloso com a atuação da equipe neste domingo. "Não foi um bom dia, nem eu nem a equipe estivemos no mesmo nível. Pouco a pouco começamos a nos sentir melhor, pressionar, tivemos mais a bola e fomos recompensados com os três pontos", disse o autor dos gols.

"Não estive no meu melhor nível. Às vezes não se trata de buscar fazer algo especial cada vez que se tem a bola. Cumpri bem ao combinar com os jogadores de chegada e quando recebi a bola sabia que ia marcar. Recebi a bola na entrada da área e estava há algumas semanas dizendo que precisava chutar porque os adversários acham que vou passar para algum companheiro e entrar na área. Sei que tenho técnica suficiente para chutar de fora e estou muito feliz", completou.

O técnico Carlo Ancelotti também comentou sobre a partida e mostrou satisfação com a mudança de postura para o segundo tempo. "A chave da partida foi a diferença de atitude da primeira para a segunda etapa. No primeiro tempo fomos lentos, preguiçosos e pouco agressivos. Na segunda, todo o oposto", afirmou o treinador.